Clasament WTA, 21 septembrie 2026: Sorana Cîrstea iese din TOP 15 mondial 

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 21 septembrie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că jucătoarea română Sorana Cîrstea a părăsit TOP 15 WTA.

Afectată de probleme medicale, Sorana nu a mai jucat de două săptămâni, de la US Open, iar acest lucru s-a văzut în clasamentul WTA. Sorana a retrogradat o poziţie, de pe locul 15 pe locul 16 mondial, ea fiind depăşită de americanca Iva Jovic, sportivă care a urcat până pe locul 13 mondial, Iva Jovic reuşind, după optimi la US Open, să câştige şi turneul de la Guadalajara (Mexic).

Chiar şi aşa, Sorana Cîrstea rămâne cea mai bine clasată jucătoare din România, ţara noastră mai avându-le, în TOP 100 mondial, pe Jaqueline Cristian, care a retrogradat trei poziţii, până pe locul 58 mondial, cu 1.051 puncte, şi pe Elena Gabriela Ruse, care a retrogradat o poziţie, până pe locul 66 mondial, cu 991 puncte.

La nivel înalt nu s-au înregistrat modificări semnificative, astfel că TOP 10 mondial le cuprinde, în continuare, pe: 1. Elena Rybakina (Kazahstan) - 9.901 puncte, 2. Aryna Sabalenka (Belarus) - 7.875 puncte, 3. Jessica Pegula (SUA) - 7.265 puncte, 4. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 7.244 puncte, 5. Mirra Andreeva (Rusia) - 5.743 puncte, 6. Linda Noskova (Cehia) - 5.328 puncte, 7. Elina Svitolina (Ucraina) - 4.809 puncte, 8. Karolina Muchova (Cehia) - 4.683 puncte, 9. Iga Swiatek (Polonia) - 4.119 puncte, 10. Marta Kostyuk (Ucraina) - 4.040 puncte.