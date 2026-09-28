Clasament WTA, 28 septembrie 2026: Elena Gabriela Ruse urcă patru locuri după sfertul de la Seul 

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 28 septembrie 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că românca Elena Gabriela Ruse este una dintre performerele săptămânii.

Elena Gabriela Ruse a urcat pe locul 62 în clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii - Profimedia

Concret, Elena Gabriela Ruse a ajuns, săptămâna trecută, până în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Seul (Coreea de Sud), unde a pierdut 4-6, 6-1, 2-6, cu Anna Bondar, din Ungaria. În ciuda înfrângerii suferite, sfertul de finală de la Seul a ajutat-o pe sportiva noastră să urce patru poziţii în clasamentul WTA, până pe locul 62 mondial, cu 1.033 puncte.

Elena Gabriela Ruse are mari şanse să devină, în curând, a doua "rachetă" a României, în condiţiile în care Jaqueline Cristian, cu probleme medicale, a retrogradat, deja, până pe locul 60 mondial, cu 1.051 puncte.

Lidera româncelor rămâne Sorana Cîrstea, sportivă care, în această săptămână, staţionează pe locul 16 mondial, cu 2.464 puncte.

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La nivel înalt nu s-au înregistrat modificări semnificative, astfel că TOP 10 WTA arată astfel: 1. Elena Rybakina (Kazahstan) - 9.901 puncte, 2. Aryna Sabalenka (Belarus) - 7.810 puncte, 3. Jessica Pegula (Statele Unite ale Americii) - 7.265 puncte, 4. Coco Gauff (Statele Unite ale Americii) - 7.244 puncte, 5. Mirra Andreeva (Rusia) - 5.841 puncte, 6. Linda Noskova (Cehia) - 5.328 puncte, 7. Elina Svitolina (Ucraina) - 4.809 puncte, 8. Karolina Muchova (Cehia) - 4.683 puncte, 9. Iga Swiatek (Polonia) - 4.119 puncte, 10. Marta Kostyuk (Ucraina) - 4.040 puncte.