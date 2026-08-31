Clasament WTA, 31 august 2026: Sorana Cîrstea începe US Open pe locul 17 mondial 

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 31 august 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că Sorana Cîrstea rămâne, de departe, cea mai bună "rachetă" a României, ea ocupând locul 17 în clasamentul WTA, în această săptămână.

De altfel, vorbim despre o staţionare a Soranei pe locul 17 mondial. Sorana este considerată a 16-a favorită la US Open 2026, ultimul Grand Slam de tenis al anului, competiţie la care sportiva noastră intră în "focuri" încă de marţi seara, când ar urma să o înfrunte pe Julia Grabher, din Austria, locul 112 mondial.

Sorana şi-a propus să-şi depăşească rezultatul obţinut anul trecut la US Open, când s-a oprit în turul II, iar culoarul este unul favorabil. Dacă trece de Grabher, sportiva noastră ar urma să dea piept, în turul II al US Open 2026, cu învingătoarea dintre Viktorija Golubic, reprezentanta Elveţiei, şi Diane Parry, din Franţa.

Pe lângă Sorana Cîrstea, România le mai are în TOP 100 mondial, în această săptămână, pe Jaqueline Cristian, locul 44 mondial, şi Elena Gabriela Ruse, locul 64 mondial. Cum însă prima lipseşte de la US Open 2026, din cauza unei operaţii la genunchi, iar Ruse a fost eliminată încă din primul tur, este de aşteptat ca cele două jucătoare să coboare mult în ierarhia WTA după ultimul Grand Slam de tenis al anului.