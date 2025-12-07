Antena Meniu Search
x

Curs valutar

România, aproape sigură de locul 9 la Mondialul de handbal feminin

Naţionala de handbal feminin a României şi-a încheiat în stil mare parcursul la Campionatul Mondial din Germania şi Olanda, "tricolorele" obţinând, duminică seara, o victorie categorică în ultimul meci din Grupa Principală I, 36-24 cu Elveţia.

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 20:41
România a încheiat cu o victorie categorică participarea la Mondialul de handbal feminin România a încheiat cu o victorie categorică participarea la Mondialul de handbal feminin - Profimedia

A fost un meci la discreţia formaţiei noastre, Elveţia conducând o singură dată, când a deschis scorul. România a pus rapid stăpânire pe meci şi s-a distanţat într-un mod entuziasmant.

Elevele lui Ovidiu Mihăilă au avut nouă goluri avantaj la pauză, 18-9, înainte de a se distanţa chiar şi la peste 10 goluri diferenţă, înainte de a se impune cu 36-24, la capătul unui meci în care foarte multe dintre "tricolore" au reuşit să-şi treacă numele pe lista marcatorilor.

Graţie acestui succes, România încheie pe locul 3 Grupa Principală I, după Danemarca şi Ungaria, ratând, astfel, calificarea în faza sferturilor de finală.

Articolul continuă după reclamă

Totuşi, este foarte posibil ca României să încheie competiţia cu cea mai bună linie de clasament dintre echipele care termină Grupele Principale pe locul 3, iar asta ar însemna că România ar încheia competiţia pe locul 9, îndeplinindu-şi obiectivul minim propus, accederea între primele 10 clasate. Mai mult, un eventual loc 9 ar reprezenta un progres semnificativ faţă de ediţia precedentă, din urmă cu doi ani, când România a încheiat turneul final pe locul 12.

În drumul către locul 12, România este sigură că a scăpat de Serbia, care a încheiat cu 5 puncte Grupa Principală 2, şi de Angola, care a încheiat cu 6 puncte, dar cu un golaveraj net inferior "tricolorelor" noastre, Grupa Principală IV, însă mai are de aşteptat ultimele meciuri din Grupa Principală 3, care se joacă luni şi în care Polonia este favorită la locul 3, dar Polonia trebuie să învingă la o diferenţă neverosimilă de scor Austria, pentru a lua faţa României în lupta pentru locul 9.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

romania mondial handbal feminin rezultat romania mondial handbal feminin clasare romania mondial handbal feminin
Înapoi la Homepage
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Cum arată acum mașina care a zburat peste sensul giratoriu în Oradea. Autoturismul a fost făcut zob
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei?
Observator » Sport » România, aproape sigură de locul 9 la Mondialul de handbal feminin