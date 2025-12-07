România, aproape sigură de locul 9 la Mondialul de handbal feminin

Naţionala de handbal feminin a României şi-a încheiat în stil mare parcursul la Campionatul Mondial din Germania şi Olanda, "tricolorele" obţinând, duminică seara, o victorie categorică în ultimul meci din Grupa Principală I, 36-24 cu Elveţia.

A fost un meci la discreţia formaţiei noastre, Elveţia conducând o singură dată, când a deschis scorul. România a pus rapid stăpânire pe meci şi s-a distanţat într-un mod entuziasmant.

Elevele lui Ovidiu Mihăilă au avut nouă goluri avantaj la pauză, 18-9, înainte de a se distanţa chiar şi la peste 10 goluri diferenţă, înainte de a se impune cu 36-24, la capătul unui meci în care foarte multe dintre "tricolore" au reuşit să-şi treacă numele pe lista marcatorilor.

Graţie acestui succes, România încheie pe locul 3 Grupa Principală I, după Danemarca şi Ungaria, ratând, astfel, calificarea în faza sferturilor de finală.

Totuşi, este foarte posibil ca României să încheie competiţia cu cea mai bună linie de clasament dintre echipele care termină Grupele Principale pe locul 3, iar asta ar însemna că România ar încheia competiţia pe locul 9, îndeplinindu-şi obiectivul minim propus, accederea între primele 10 clasate. Mai mult, un eventual loc 9 ar reprezenta un progres semnificativ faţă de ediţia precedentă, din urmă cu doi ani, când România a încheiat turneul final pe locul 12.

În drumul către locul 12, România este sigură că a scăpat de Serbia, care a încheiat cu 5 puncte Grupa Principală 2, şi de Angola, care a încheiat cu 6 puncte, dar cu un golaveraj net inferior "tricolorelor" noastre, Grupa Principală IV, însă mai are de aşteptat ultimele meciuri din Grupa Principală 3, care se joacă luni şi în care Polonia este favorită la locul 3, dar Polonia trebuie să învingă la o diferenţă neverosimilă de scor Austria, pentru a lua faţa României în lupta pentru locul 9.

