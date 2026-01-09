Cristi Chivu, desemnat antrenorul lunii decembrie în Italia 

Antrenorul român Cristian Chivu scrie istorie pe banca tehnică a celor de la Internazionale Milano, tehnicianul de 45 de ani având un parcurs de invidiat în Serie A.

Concret, Interul lui Chivu a ajuns la şase victorii consecutive în Serie A, iar cum trei dintre acestea au fost obţinute în luna decembrie, Chivu a primit trofeul aferent lunii respectiv pentru cel mai bun antrenor din Serie A.

În decembrie 2025, Inter, cu Cristi Chivu pe bancă, a trecut de Como, 4-0, şi a obţinut victorii în deplasare cu Genoa, 2-1, şi cu Atalanta, 1-0.

Între timp, Inter, graţie parcursului foarte bun, a devenit lider autoritar în Serie A, trupa din Milano având trei puncte avans faţă de marea rivală locală, AC Milan, şi patru puncte avans faţă de Napoli.



Pentru Inter urmează, însă, o perioadă complicată, elevii lui Cristian Chivu urmând să dea piept, în ianuarie, atât cu Napoli, în campionat, pe teren propriu, cât şi cu Arsenal Londra, acasă, şi Borussia Dortmund, în deplasare, ambele meciuri programate în Liga Campionilor.

