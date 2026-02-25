Interul lui Chivu, eliminat din Liga Campionilor. Românul îşi asumă eşecul, dar specialiştii nu-l iartă

Marţi seara s-au jucat primele meciuri din manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor la fotbal.

Cristi Chivu a înregistrat primul mare eşec pe banca lui Internazionale Milano - Profimedia

Printre echipele implicate s-a aflat şi Internazionale Milano, vicecampioana europeană en-titre, formaţie antrenată de românul Cristian Chivu.

Oarecum surprinzător, Inter a fost eliminată prematură. Obligată să revină de la 1-3, rezultatul înregistrat în meciul tur, cu Bodo Glimt, din deplasare, Inter nu numai că a reuşit o aşa-numită "remontada", dar a clacat şi pe teren propriu.

Inter - Bodo Glimt s-a încheiat 1-2, după ce norvegienii au condus chiar cu 2-0, graţie golurilor marcate de Hauge şi Evjen. Bastoni a înscris golul de onoare al lui Inter, în minutul 76, dar a fost prea puţin şi prea târziu.

În urma acestui eşec, care îi costă pe italieni câteva zeci de milioane de euro, faţă de sezonul trecut, Cristian Chivu şi-a asumat pasul greşit şi a recunoscut că nu a fost în stare să-şi revitalizeze jucătorii după meciul din tur.

Chiar şi aşa, specialiştii nu l-au iertat pe tehnicianul român şi, în frunte cu Fabio Capello, l-au acuzat pe Chivu că echipa a arătat rău, obosită şi fără ritm.

Bodo Glimt ar urma să joace în optimile de finală cu Manchester City sau Tottenham Hotspur.

