Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Interul lui Chivu, eliminat din Liga Campionilor. Românul îşi asumă eşecul, dar specialiştii nu-l iartă

Marţi seara s-au jucat primele meciuri din manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor la fotbal.

de Redactia Observator

la 25.02.2026 , 12:36
Cristi Chivu a înregistrat primul mare eşec pe banca lui Internazionale Milano Cristi Chivu a înregistrat primul mare eşec pe banca lui Internazionale Milano - Profimedia

Printre echipele implicate s-a aflat şi Internazionale Milano, vicecampioana europeană en-titre, formaţie antrenată de românul Cristian Chivu.

Oarecum surprinzător, Inter a fost eliminată prematură. Obligată să revină de la 1-3, rezultatul înregistrat în meciul tur, cu Bodo Glimt, din deplasare, Inter nu numai că a reuşit o aşa-numită "remontada", dar a clacat şi pe teren propriu.

Inter - Bodo Glimt s-a încheiat 1-2, după ce norvegienii au condus chiar cu 2-0, graţie golurilor marcate de Hauge şi Evjen. Bastoni a înscris golul de onoare al lui Inter, în minutul 76, dar a fost prea puţin şi prea târziu.

Articolul continuă după reclamă

În urma acestui eşec, care îi costă pe italieni câteva zeci de milioane de euro, faţă de sezonul trecut, Cristian Chivu şi-a asumat pasul greşit şi a recunoscut că nu a fost în stare să-şi revitalizeze jucătorii după meciul din tur.

Chiar şi aşa, specialiştii nu l-au iertat pe tehnicianul român şi, în frunte cu Fabio Capello, l-au acuzat pe Chivu că echipa a arătat rău, obosită şi fără ritm.

Bodo Glimt ar urma să joace în optimile de finală cu Manchester City sau Tottenham Hotspur.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

inter eliminata liga campionilor inter invinsa liga campionilor inter bodo glimt cristi chivu
Înapoi la Homepage
Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! “Unde e dreptatea?”
Pensia ruşinoasă pe care o încasează soţia lui Mitică Dragomir, el primeşte de 6 de ori mai mult! &#8220;Unde e dreptatea?&#8221;
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu, dezvăluit chiar de fosta ei menajeră! Rețeta secretă a fost dezvăluită
Două posturi vizate pentru transferuri la Dinamo după venirea lui Puşcaş! Căpitanul Cîrjan, criticat: “Vorbeşte mai mult decât joacă!”
Două posturi vizate pentru transferuri la Dinamo după venirea lui Puşcaş! Căpitanul Cîrjan, criticat: “Vorbeşte mai mult decât joacă!”
Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă
Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Eliza Natanticu a plâns neîncetat, în platoul Știrilor Antena Stars! Soția lui Cosmin Natanticu a suferit un AVC
Comentarii


Întrebarea zilei
Ţineţi banii la comun cu partenerul?
Observator » Sport » Interul lui Chivu, eliminat din Liga Campionilor. Românul îşi asumă eşecul, dar specialiştii nu-l iartă