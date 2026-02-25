Rezultate Liga Campionilor: Newcastle United, a 6-a echipă din Anglia calificată în optimi

Marţi seara s-au jucat primele meciuri din manşa a doua a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor la fotbal.

Newcastle United a trecut fără probleme de Qarabag Agdam, în play-off-ul din Liga Campionilor - Profimedia

Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, a părăsit prematur competiţia. După 1-3 în deplasare, Inter a pierdut şi returul cu Bodo Glimt de pe teren propriu, scor 1-2.

Alături de Bodo Glimt, marţi seara s-au mai calificat în optimile de finală ale Ligii Campionilor şi Newcastle United, Atletico Madrid şi Bayer Leverkusen. Toate s-au calificat fără emoţii, deşi Leverkusen a făcut doar 0-0, acasă, cu Olympiacos Pireu.

Newcastle United devine a 6-a echipă din Anglia calificată în optimile de finală ale Ligii Campionilor, fază a competiţiei în care erau deja calificate Arsenal Londra, Chelsea Londra, Manchester City, Tottenham Hotspus şi FC Liverpool. De asemenea, în optimi erau calificate, deja, şi Bayern Munchen, FC Barcelona şi Sporting Lisabona.

Articolul continuă după reclamă

Rezultate Liga Campionilor

Marţi, 24 februarie

Internazionale Milano - Bodo Glimt 1-2 (1-3 în tur)

Bayer Leverkusen - Olympiacos Pireu 0-0 (2-0)

Atletico Madrid - FC Bruges 4-1 (3-3)

Newcastle United - Qarabag Agdam 3-2 (6-1)

Miercuri, 25 februarie, se joacă ultimele meciuri din play-off-ul pentru optimi. De la ora 19.45 avem Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund. Nemţii s-au impus cu 2-0 în tur. De la ora 22.00 se joacă Juventus Torino - Galatasaray Istanbul (2-5 în tur), Paris Saint Germain - AS Monaco (3-2 în tur) şi Real Madrid - Benfica Lisabona (1-0 în tur).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ţineţi banii la comun cu partenerul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰