INFOGRAFIE Ghidul Impozitelor Locale 2026. Cum afli cât trebuie să plăteşti anul acesta pe casă şi teren
De la 1 ianuarie 2026, impozitul pe locuinţă se calculează după reguli noi: valoarea impozabilă per metru pătrat a crescut semnificativ – spre 2.677 lei/mp pentru locuinţele cu utilități și 1.606 lei/mp pentru cele fără utilități. Față de valorile din 2025 avem creșteri de peste 70 – 80 %. Totodată, au dispărut reducerile pentru clădirile vechi, deci aproape toți proprietarii plătesc mai mult.
Ghidul taxelor locale în 2026.
Cum calculezi impozitul
Formula de bază rămâne simplă: Suprafața locuinței × valoarea impozabilă/mp × cota de impozitare aprobată de consiliul local = impozitul anual. Cotele variază de obicei între 0,08 % și 0,2 %, în funcție de localitate.
Taxă suplimentară pentru proprietăţi de lux
Pentru locuințele evaluate la peste 2,5 milioane de lei apare o taxă suplimentară: partea de valoare peste acest prag este impozitată cu o cotă de 0,9 %.
Impozitul pe terenuri
Normele de impozitare pentru terenuri sunt actualizate și ele, iar valoarea impozabilă depinde de destinația terenului și de deciziile consiliilor locale.
Bonificaţii şi reduceri
Dacă plătești impozitul integral până la 31 martie 2026, beneficiezi de o bonificaţie de 10% la plata impozitelor locale.
MAI MULTE VEZI ÎN GALERIA FOTOÎnapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰