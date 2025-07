Video Cum îţi poţi cumpăra abonament la sala de fitness la cel mai mic preţ posibil

Aproape jumătate dintre români nu fac sport deloc. Nu au motivaţie să alerge în natură şi nici bani să meargă la sală. Abonamentele s-au scumpit de la an la an, iar odată cu austeritatea, preţurile ar putea creşte şi mai mult. Totuşi, dacă ştii ce tip de abonament să alegi, ai şanse mari să economiseşti şi câteva sute de lei pe an.