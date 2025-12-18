Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Paris Saint Germain a câştigat Cupa Intercontinentală, după un meci cu 6 penalty-uri ratate

Paris Saint Germain a câştigat, miercuri seara, Cupa Intercontinentală, după ce a trecut, la lovituri de departajare, de formaţia braziliană Flamengo Rio de Janeiro.

de Redactia Observator

la 18.12.2025 , 15:02
Paris Saint Germain este noua deţinătoare a Cupei Intercontinentale la fotbal Paris Saint Germain este noua deţinătoare a Cupei Intercontinentale la fotbal - Facebook/PSG - Paris Saint-Germain

Calificată din oficiu în finala competiţiei de la Al Rayyan, PSG s-a chinuit în finala jucată împotriva unei formaţii care dispusese, în play-off, de egiptenii de la Pyramids, scor 2-0.

Gruzinul Kvaratskhelia a deschis scorul spre finalul primei reprize, dar brazilianii au egalat după pauză, când Jorginho a transformat cu siguranţă un penalty.

Cum cele două formaţii au fost la egalitate, 1-1, atât după 90 de minute, cât şi după 120 de minute, s-a trecut la lovituri de departajare, capitol la care parizienii au fost ceva mai eficienţi.

Articolul continuă după reclamă

Vitinha şi Nuno Mendes au punctat pentru Paris Saint Germain, de la punctul cu var, iar Flamengo a înscris o singură dată, din cinci penalty-uri executate, prin De la Cruz, astfel că Paris Saint Germain a devenit nouă deţinătoare a Cupei Intercontinentale.

Nu mai puţin de şase dintre cele nouă penalty-uri executate au fost irosite, ratând de la punctul cu var atât Dembele şi Barcola, de la Paris Saint Germain, cât mai ales Niguez, Pedro, Leo Pereira şi Luiz Araugo, de la Flamengo.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

psg cupa intercontinentala psg flamengo
Înapoi la Homepage
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”
Pensia ruşinoasă pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: &#8220;Dreptate mioritică&#8221;
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
Mircea Lucescu și marea lui iubire, peste 58 de ani de căsnicie. Cum arată Neli Lucescu și cum a început povestea lor de dragoste
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
În ce stadiu se află ”Legea Dragomir”?! Veste proastă pentru suporteri: ”Aude Nicușor Dan și o contestă la CCR”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au împăcat! Impresara a făcut marele anunț
Comentarii


Întrebarea zilei
Ce contează mai mult când alegeţi jucăriile pentru copii?
Observator » Sport » Paris Saint Germain a câştigat Cupa Intercontinentală, după un meci cu 6 penalty-uri ratate