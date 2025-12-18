Paris Saint Germain a câştigat Cupa Intercontinentală, după un meci cu 6 penalty-uri ratate

Paris Saint Germain a câştigat, miercuri seara, Cupa Intercontinentală, după ce a trecut, la lovituri de departajare, de formaţia braziliană Flamengo Rio de Janeiro.

Calificată din oficiu în finala competiţiei de la Al Rayyan, PSG s-a chinuit în finala jucată împotriva unei formaţii care dispusese, în play-off, de egiptenii de la Pyramids, scor 2-0.

Gruzinul Kvaratskhelia a deschis scorul spre finalul primei reprize, dar brazilianii au egalat după pauză, când Jorginho a transformat cu siguranţă un penalty.

Cum cele două formaţii au fost la egalitate, 1-1, atât după 90 de minute, cât şi după 120 de minute, s-a trecut la lovituri de departajare, capitol la care parizienii au fost ceva mai eficienţi.



Vitinha şi Nuno Mendes au punctat pentru Paris Saint Germain, de la punctul cu var, iar Flamengo a înscris o singură dată, din cinci penalty-uri executate, prin De la Cruz, astfel că Paris Saint Germain a devenit nouă deţinătoare a Cupei Intercontinentale.

Nu mai puţin de şase dintre cele nouă penalty-uri executate au fost irosite, ratând de la punctul cu var atât Dembele şi Barcola, de la Paris Saint Germain, cât mai ales Niguez, Pedro, Leo Pereira şi Luiz Araugo, de la Flamengo.

