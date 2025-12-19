Craiova, eliminare incredibilă din Conference League. Oltenii pierd la ultima fază şi ratează calificarea

Joi seara s-au jucat ultimele meciuri din grupa de Conference League, iar cel mai spectaculos meci al serii a fost, de departe, cel dintre AEK Atena şi Universitatea Craiova.

Oltenii aveau nevoie de un rezultat pozitiv, pentru a-şi asigura calificarea în play-off-ul pentru optimi şi au controlat jocul până spre final, când, în cele din urmă, au cedat, scor 2-3, în urma a două goluri încasate în prelungiri.

Baiaram şi Cicâldău au făcut 2-0 pentru Universitatea Craiova, până în minutul 60, şi Universitatea controla ostilităţile, mulţi dintre olteni gândindu-se, deja, la calificare.

Vida a redus din diferenţă în minutul 65, din pasa lui Răzvan Marin, dar chiar şi aşa reprezentanta României părea să fie în controlul jocului.

Soarta meciului s-a decis în minutele de prelungiri. Portughezul Filipe Coelho a făcut două schimbări cu profil defensiv, considerate a fi neinspirate, gândindu-se la iureşul ofensiv al grecilor, iar AEK a profitat din plin de pasul în spate făcut de olteni.

Kutesa a egalat în minutul 98, iar Jovic a marcat golul victoriei în minutul 104, după ce a transformat un penalty acordat în urma unei intervenţii nefericite a lui Lyes Houri.

AEK Atena - Universitatea Craiova s-a încheiat 3-2, iar oltenii nu pierd doar meciul ci şi calificarea în primăvara europeană, fiind depăşiţi de formaţii precum KUPS Kuopio, 2-2 la Crystal Palace, cu om în minus, sau Zrinjski, 1-1 cu Rapid Viena, acasă, după ce austriecii şi-au marcat un autogol în minutul 93.

Zrinjski, Sigma Olomouc şi Universitatea Craiova au încheiat cu câte 7 puncte şi golaveraj -2, însă Craiova este echipa care ratează calificarea din cauza numărului mai mic de goluri înscrise, oltenii având doar şase goluri în şase meciuri jucate, golaveraj 6-8, în timp ce Sigma a avut golaveraj 7-9, iar Zrinjski a avut golaveraj 8-10.

Eliminarea incredibilă din cupele europene probabil nu va rămâne fără urme, fiind aşteptate schimbări semnificative în tabăra oltenilor, peste iarnă.

Rezultate Conference League

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2

AEK Larnaca - Shkendija 1-0

AZ Alkmaar - Jagiellonia 0-0

NK Celje - Shelbourne 0-0

Crystal Palace - KUPS Kuopio 2-2

Dinamo Kiev - Noah 2-0

Lausanne Sports - Fiorentina 1-0

Legia Varşovia - Lincoln Red Imps 4-1

FSV Mainz - Samsunspor 2-0

Omonia Nicosia - Rakow 0-1

Rayo Vallecano - Drita 3-0

Şahtior Doneţk - NK Rijeka 0-0

Shamrock Rovers - Hamrun Spartans 3-1

Sigma Olomouc - Lech Poznan 1-2

Slovan Bratislava - Hacken 1-0

Sparta Praga - Aberdeen 3-0

Strasbourg - Breidablik 3-1

Zrinjski - Rapid Viena 1-1

Clasament Conference League: 1. Racing Club Strasbourg - 16 puncte, 2. Rakow - 14 puncte, 3. AEK Atena - 13 puncte, 4. Sparta Praga - 13 puncte, 5. Rayo Vallecano - 13 puncte, 6. Şahtior Doneţk - 13 puncte, 7. FSV Mainz - 13 puncte, 8. AEK Larnaca - 12 puncte, 9. Lausanne Sports - 11 puncte, 10. Crystal Palace - 10 puncte, 11. Lech Poznan - 10 puncte, 12. Samsunspor - 10 puncte, 13. NK Celje - 10 puncte, 14. AZ Alkmaar - 10 puncte, 15. Fiorentina - 9 puncte, 16. NK Rijeka - 9 puncte, 17. Jagiellonia - 9 puncte, 18. Omonia Nicosia - 8 puncte, 19. Noah - 8 puncte, 20. Drita - 8 puncte, 21. KUPS Kuopio - 7 puncte, 22. Shkendija - 7 puncte, 23. Zrinjski - 7 puncte, 24. Sigma Olomouc - 7 puncte, 25. Universitatea Craiova - 7 puncte, 26. Lincoln Red Imps - 7 puncte, 27. Dinamo Kiev - 6 puncte, 28. Legia Varşovia - 6 puncte, 29. Slovan Bratislava - 6 puncte, 30. Breidablik - 5 puncte, 31. Shamrock Rovers - 4 puncte, 32. Hacken - 3 puncte, 33. Hamrun Spartans - 3 puncte, 34. Shelbourne - 2 puncte, 35. Aberdeen - 2 puncte, 36. Rapid Viena - 1 punct.

Racing Club Strasbourg, Rakow, AEK Atena, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Şahtior Doneţk, FSV Mainz şi AEK Larnaca s-au calificat direct în faza optimilor de finală.

Lausanne Sports, Crystal Palace, Lech Poznan, Samsunspor, NK Celja, AZ Alkmaar, Fiorentina, NK Rijeka, Jagiellonia, Omonia Nicosia, Noah, Drita, KUPS Kuopio, Shkendija, Zrinjski şi Sigma Olomouc merg în faza play-off-ului pentru optimi.

Universitatea Craiova, Lincoln Red Imps, Dinamo Kiev, Legia Varşovia, Slovan Bratislava, Breidablik, Shamrock Rovers, Hacken, Hamrun Spartans, Shelbourne, FC Aberdeen şi Rapid Viena au fost eliminate din cupele europene.

Tragerea la sorţi a meciurilor din play-off-ul pentru optimi va avea loc pe 16 ianuarie 2026, în timp ce tragerea la sorţi a meciurilor din optimi va avea loc pe 27 februarie 2026.

