Clasament Superliga, după 21 de etape. Craiova încheie anul pe primul loc, după victoria clară cu Csikszereda

Luni seara s-a jucat ultimul meci din Superliga de fotbal pe 2025, Universitatea Craiova obţinând o victorie zdrobitoare pe teren propriu, 5-0 cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

Deşi fanii oltenilor se temeau că favoriţii lor ar putea avea de suferit, atât fizic, cât şi moral, după înfrângerea suferită pe terenul celor de la AEK Atena şi eliminarea incredibilă din Conference League, elevii lui Filipe Coelho au zburdat pe teren împotriva unei echipe, Csikszereda Miercurea Ciuc, ce pare "favorită" la retrogradare.

David Matei, de două ori, Al Hamlawi, de două ori, şi Mora au punctat pentru olteni, reaprinzând speranţele de titlu în Bănie. Scorul putea fi şi mai mare, în condiţiile în care a părut că Universitatea are o viteză în plus şi a terminat confruntarea cu 73% posesie şi 9-1 la şuturi pe poartă.

Dacă Universitatea încheie anul pe primul loc şi speră la un nou titlu după mai mult de trei decenii, Robert Ilyeş, antrenorul ciucanilor, s-a arătat extrem de dezamăgit de atitudinea elevilor săi şi a precizat că este necesară o schimbare semnificativă pentru a se evita o eventuală retrogradare.

Articolul continuă după reclamă

În celelalte meciuri din etapa a 21-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: FC Botoşani - CFR Cluj 0-1, Metaloglobus Bucureşti - Unirea Slobozia 2-3, Oţelul Galaţi - FC Argeş 2-1, UTA Arad - Dinamo Bucureşti 2-0, AFC Hermannstadt - Petrolul Ploieşti 1-1, Universitatea Cluj - Farul Constanţa 1-0, FCSB - Rapid Bucureşti 2-1.

Clasament Superliga

1 CRAIOVA 21 11 7 3 37-20 40

2 RAPID 21 11 6 4 34-20 39

3 BOTOŞANI 21 10 8 3 30-15 38

4 DINAMO 21 10 8 3 32-18 38

5 ARGEŞ 21 10 4 7 27-21 34

6 OŢELUL 21 9 6 6 32-18 33

7 U. CLUJ 21 9 6 6 26-19 33

8 UTA ARAD 21 8 8 5 26-29 32

9 FCSB 21 8 7 6 31-26 31

10 FARUL 21 7 6 8 26-25 27

11 CFR CLUJ 21 6 8 7 29-33 26

12 SLOBOZIA 21 6 3 12 21-31 21

13 PETROLUL 21 4 8 9 16-20 20

14 CSIKSZEREDA 21 3 7 11 21-48 16

15 HERMANNSTADT21 2 7 12 17-35 13

16 METALOGLOBUS21 2 5 14 19-46 11

Campionatul naţional de fotbal ar urma să se reia vineri, 16 ianuarie, când de la ora 20.00 este programat meciul dintre FC Argeş şi FCSB. Runda a 22-a continuă cu Unirea Slobozia - UTA Arad (sâmbătă, 17 ianuarie, ora 13.30), Farul Constanţa - AFC Hermannstadt (sâmbătă, 17 ianuarie, ora 18.00), Rapid Bucureşti - Metaloglobus Bucureşti (sâmbătă, 17 ianuarie, ora 20.30), Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoşani (duminică, 18 ianuarie, ora 15.30), CFR Cluj - Oţelul Galaţi (duminică, 18 ianuarie, ora 17.45), Dinamo Bucureşti - Universitatea Cluj (duminică, 18 ianuarie, ora 20.30), Petrolul Ploieşti - Universitatea Craiova (luni, 19 ianuarie, ora 20.00).

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰