Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Clasament Superliga, după 21 de etape. Craiova încheie anul pe primul loc, după victoria clară cu Csikszereda

Luni seara s-a jucat ultimul meci din Superliga de fotbal pe 2025, Universitatea Craiova obţinând o victorie zdrobitoare pe teren propriu, 5-0 cu Csikszereda Miercurea Ciuc.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 08:12
Universitatea Craiova este lider în Superliga de fotbal Universitatea Craiova este lider în Superliga de fotbal - Profimedia (imagine ilustrativă)

Deşi fanii oltenilor se temeau că favoriţii lor ar putea avea de suferit, atât fizic, cât şi moral, după înfrângerea suferită pe terenul celor de la AEK Atena şi eliminarea incredibilă din Conference League, elevii lui Filipe Coelho au zburdat pe teren împotriva unei echipe, Csikszereda Miercurea Ciuc, ce pare "favorită" la retrogradare.

David Matei, de două ori, Al Hamlawi, de două ori, şi Mora au punctat pentru olteni, reaprinzând speranţele de titlu în Bănie. Scorul putea fi şi mai mare, în condiţiile în care a părut că Universitatea are o viteză în plus şi a terminat confruntarea cu 73% posesie şi 9-1 la şuturi pe poartă.

Dacă Universitatea încheie anul pe primul loc şi speră la un nou titlu după mai mult de trei decenii, Robert Ilyeş, antrenorul ciucanilor, s-a arătat extrem de dezamăgit de atitudinea elevilor săi şi a precizat că este necesară o schimbare semnificativă pentru a se evita o eventuală retrogradare.

Articolul continuă după reclamă

În celelalte meciuri din etapa a 21-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat următoarele rezultate: FC Botoşani - CFR Cluj 0-1, Metaloglobus Bucureşti - Unirea Slobozia 2-3, Oţelul Galaţi - FC Argeş 2-1, UTA Arad - Dinamo Bucureşti 2-0, AFC Hermannstadt - Petrolul Ploieşti 1-1, Universitatea Cluj - Farul Constanţa 1-0, FCSB - Rapid Bucureşti 2-1.

Clasament Superliga

1    CRAIOVA        21    11    7    3    37-20    40

2    RAPID        21    11    6    4    34-20    39

3    BOTOŞANI    21    10    8    3    30-15    38

4    DINAMO         21    10    8    3    32-18    38

5    ARGEŞ        21    10    4    7    27-21    34

6    OŢELUL         21    9    6    6    32-18    33

7    U. CLUJ        21    9    6    6    26-19    33

8    UTA ARAD    21    8    8    5    26-29    32

9    FCSB        21    8    7    6    31-26    31

10    FARUL         21    7    6    8    26-25    27

11    CFR CLUJ    21    6    8    7    29-33    26

12    SLOBOZIA    21    6    3    12    21-31    21

13    PETROLUL    21    4    8    9    16-20    20

14    CSIKSZEREDA    21    3    7    11    21-48    16

15    HERMANNSTADT21    2    7    12    17-35    13

16    METALOGLOBUS21    2    5    14    19-46    11

Campionatul naţional de fotbal ar urma să se reia vineri, 16 ianuarie, când de la ora 20.00 este programat meciul dintre FC Argeş şi FCSB. Runda a 22-a continuă cu Unirea Slobozia - UTA Arad (sâmbătă, 17 ianuarie, ora 13.30), Farul Constanţa - AFC Hermannstadt (sâmbătă, 17 ianuarie, ora 18.00), Rapid Bucureşti - Metaloglobus Bucureşti (sâmbătă, 17 ianuarie, ora 20.30), Csikszereda Miercurea Ciuc - FC Botoşani (duminică, 18 ianuarie, ora 15.30), CFR Cluj - Oţelul Galaţi (duminică, 18 ianuarie, ora 17.45), Dinamo Bucureşti - Universitatea Cluj (duminică, 18 ianuarie, ora 20.30), Petrolul Ploieşti - Universitatea Craiova (luni, 19 ianuarie, ora 20.00).

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

clasament superliga rezultate superliga craiova csikszereda craiova rapid
Înapoi la Homepage
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Iubita milionarului Adrian Kreiner, executată silit pentru că nu și-a plătit avocații. A moștenit o avere uriașă, dar susține că nu are nicio altă sursă financiară de a trăi
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Comentarii


Întrebarea zilei
Prețurile pentru sărbători v-au schimbat lista de cumpărături?
Observator » Sport » Clasament Superliga, după 21 de etape. Craiova încheie anul pe primul loc, după victoria clară cu Csikszereda