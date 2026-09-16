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Cupa Italiei. AC Fiorentina, cu Radu Drăguşin, s-a calificat în optimi după 3-0 cu Pisa

Cupa Italiei. AC Fiorentina, cu Radu Drăguşin, s-a calificat în optimi după 3-0 cu Pisa Cupa Italiei. AC Fiorentina, cu Radu Drăguşin, s-a calificat în optimi după 3-0 cu Pisa - Arhiva Observator
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Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 16.09.2026, 15:33 | Modificat la 16.09.2026, 15:33

Echipa italiană AC Fiorentina, pentru care a evoluat şi Radu Drăguşin, a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 3-0, pe Pisa, în 16-imile Cupei Italiei.

Echipa viola a deschis scorul în minutul 40, prin Mateo Pellegrino, iar Wilfried Gnonto a majorat avantajul gazdelor în minutul 71.

Rezultatul final a fost stabilit de Pedro Goncalves, în minutul 90+2, pentru AC Fiorentina - Pisa 3-0.

Radu Drăguşin a fost titular la învingători şi a ieşit de pe teren, înlocuit, la pauză. El a primit nota 7,2 pe site-ul de specialitate sofascore. În optimile competiţiei, AC Fiorentina va întâlni pe Napoli.

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M.U.
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