Țara în care șoferii fac coadă pentru benzină la 8,95 lei litrul

Un flux constant de vehicule se aliniază la una dintre cele mai mari benzinării din Pas de la Casa, Andorra, lângă granița cu Franț. Şoferii sunt atraşi de prețurile mai mici la carburanți, informează AFP, citat de Agerpres.

Marți, panourile afișau un preț de 1,677 euro pentru un litru de motorină și 1,685 euro pentru litru de benzină fără plumb 95, comparativ cu peste 2 euro la majoritatea stațiilor din Franța. În acest context, mulți francezi nu au ezitat, nici măcar la mijlocul săptămânii, să parcurgă uneori peste o sută de kilometri pentru a face plinul în Principatul Andorra.

Francezii au parcurs peste 100 de kilometri pentru a face plinul în Andorra

"Cu 70 de cewnți mai puțin decât în Franța, nu mai e nimic de discutat", rezumă Olivier Perramond.

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Pentru Jean-Michel, care provine din regiunea Tarn, calculul este simplu: 'Voi pune 40 de litri, deci cu 70 de cenți mai puțin, asta înseamnă aproape 30 de euro'

La economiile la combustibil se adaugă celor realizate la alte produse, în principal tutun și alcool.

Marie Guerin, o femeie de 40 de ani din Bretania, este în vacanță în Pirineii Orientali pentru a practica sporturi extreme. Ocazia perfectă de a veni în Andorra pentru a face cumpărături. 'Un singur cartuș (200 de țigări) costă în medie 35 de euro în Andorra, în timp ce la noi este 130 de euro. Și pentru benzină, suntem acum la 2,37 euro, iar aici este 1,68 euro, deci nu este nesemnificativ', a declarat Marie Guerin.

Din punct de vedere istoric, Principatul Andorra a încercat întotdeauna să limiteze prețurile la combustibili, 'o componentă semnificativă a inflației', a explicat pentru AFP Ramon Llados, ministrul de Finanțe. Însă începând din iulie, și din cauza creșterii prețurilor la combustibili, guvernul a decis să reducă și mai mult taxele pe benzină și motorină, 'temporar'.

TVA-ul este de doar 4,5% în Andorra

În Andorra, TVA-ul este de doar 4,5%. În ceea ce privește motorina, aceasta este impozitată puțin diferit, "în jur de 38 de cenți pe litru, plus TVA", a precizat ministrul de Finanțe.

La începutul lunii septembrie, a fost implementată o reducere suplimentară de 15 cenți, doar la motorină. Acest efort a fost împărțit între guvern, care a acordat o reducere de impozit de 10 cenți, și operatori privați (importatori și distribuitori), care au fost de acord să reducă prețurile cu 5 cenți.

Această reducere are drept obiectiv ca 'cetățenii din Andorra să beneficieze de prețuri mai mici', potrivit ministrului Llados, iar vizitatorii beneficiază și ei.

Jurnaliștii AFP s-au întâlnit cu mulți pensionari francezi în Pas-de-la-Case.

Printre aceștia s-a numărat și Alain Perez, care a venit din Toulouse, la 150 de kilometri distanță și două ore și jumătate de mers cu mașina. În pofida distanței, Alain Perez consideră că merită călătoria în Andorra. De menționat este că Alain Perez nu a venit cu mașina, ci într-o rulotă cu un rezervor mare de combustibil. 'Dacă alimentez cu motorină în Franța, plinul mă costă 170 de euro. Și aici, plătesc doar 119 euro și umplu și o canistră', spune el. La fel ca el, mulți oameni întâlniți la benzinării din Andorra, Alain Perez nu ezită să pună unul sau mai multe canistre în portbagajul mașinilor lor, uneori ocolind legea.