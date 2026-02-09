Cupa Mondială 2026. Lotul Africii de Sud: Lyle Foster este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa 

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi care va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Africii de Sud, una dintre naţionalele care reprezintă continentul african la turneul final.

Naţionala de fotbal a Africii de Sud a fost repartizată în Grupa A la Campionatul Mondial, alături de Mexic, Coreea de Sud şi câştigătoarea barajului UEFA Path D, în care sunt implicate Cehia, Irlanda, Danemarca şi Macedonia de Nord.

Africa de Sud va evolua în meciul de deschidere de la turneul final, urmând să înfrunte Mexicul pe 11 iunie, de la ora 22.00, pe Mexico City Stadium. Apoi, Africa de Sud dă piept cu câştigătoarea barajului UEFA Path D (Cehia, Irlanda, Danemarca sau Macedonia de Nord), pe 18 iunie, de la ora 19.00, pe Atlanta Stadium, şi cu Coreea de Sud, pe 25 iunie, de la ora 04.00, pe Monterrey Stadium.

Program meciuri Africa de Sud la Cupa Mondială 2026:

11 iunie, ora 22.00, Mexic - Africa de Sud

18 iunie, ora 19.00, Învingătoare baraj UEFA Path D - Africa de Sud

25 iunie, ora 04.00, Africa de Sud - Coreea de Sud

Cum s-a calificat Africa de Sud la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Africii de Sud s-a calificat la Campionatul Mondial din America de Nord după ce a câştigat, la mare luptă, Grupa C din preliminariile africane, grupă din care au mai făcut parte Nigeria, Benin, Lesotho, Rwanda şi Zimbabwe.

Africa de Sud a înregistrat cinci victorii, trei egaluri şi două înfrângeri şi a acumulat 18 puncte, cu unul mai mult decât Nigeria şi Benin. Însă, sud-africanii şi-au făcut singuri grea viaţa, ei pierzând la masa verde, 0-3, meciul cu Lesotho, de pe teren propriu, meci câştigat în timpul regulamentar, 2-0. Sud-africanii au fost penalizaţi pentru că au utilizat atunci un fotbalist ineligibil, mijlocaşul Teboho Mokoena.

Rezultatele înregistrate de Africa de Sud în preliminarii: 1-1 şi 1-1 cu Nigeria, 2-1 şi 2-0 cu Benin, 0-3 şi 3-0 cu Lesotho, 3-0 şi 0-2 cu Rwanda şi 3-1 şi 0-0 cu Zimbabwe.

Lotul Africii de Sud

Veteranul Hugo Broos, aproape 74 de ani, este antrenorul care se ocupă de destinele Africii de Sud în această perioadă. Tehnicianul caută cele mai bune soluţii pentru ca naţionala pe care o pregăteşte să se prezinte la un nivel optim la turneul final. Asta a dus la selecţionarea unui număr mare de jucători la ultimele acţiuni.

Totuşi, este de aşteptat ca din lotul lărgit al Africii de Sud pentru Cupa Mondială să nu lipsească nume precum:

Portari - Ronwen Williams, Sipho Chaine, Ricardo Goss, Renaldo Leaner, Brandon Petersen.

Fundaşi - Tylon Smith, Khulumani Ndamane, Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Samukele Kabini, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau, Siyabonga Ngezana, Thabang Matuludi, Thabo Moloisane, Thapelo Morena, Ime Okon, Nyiko Mobbie, Grant Kekana.

Mijlocaşi - Teboho Mokoena, Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole, Bathusi Aubaas, Sipho Mbule, Mduduzi Shabalala, Themba Zwane, Luke Le Roux, Sinoxolo Kwayiba, Patrick Maswanganyi.

Atacanţi - Oswin Appollis, Tshepang Moremi, Lyle Foster, Relebohile Mofokeng, Mohau Nkota, Elias Mokwana, Evidence Makgopa, Shandre Campbell, Iqraam Rayners, Bongokuhle Hlongwane, Mihlali Mayambela, Percy Tau.

Top jucători sud-africani: Lyle Foster este vedeta echipei

Conform cifrelor date publicităţii de specialiştii de la transfermarkt.com, naţionala Africii de Sud nu este una care să se bazeze pe jucători strălucitori. Vedeta echipei, de exemplu, este atacantul Lyle Foster, jucător care este cotat la doar circa 10 milioane de euro. Foster joacă la Burnley, după ce a mai trecut pe la AS Monaco, Vitoria Guimaraes sau Westerlo, şi are 10 goluri marcate, în 28 de selecţii la naţionala Africii de Sud.

Pe lângă Lyle Foster se mai remarcă fotbalişti precum Iqraam Rayners, de la Mamelodi Sundowns, cotat la 3 milioane de euro, Siyabonga Ngezana, fundaşul central al campioanei României, FCSB, cotat, de asemenea, la 3 milioane de euro, Teboho Mokoena, de la Mamelodi Sundowns, cotat la 2,5 milioane de euro, şi Mbekezeli Mbokazi, de la Chicago Fire, cotat la 2,5 milioane de euro.

Hugo Broos este antrenorul Africii de Sud

Naţionala Africii de Sud este condusă, încă din 2021, de belgianul Hugo Broos, antrenor care are aproape 74 de ani. Hugo Broos a jucat la Anderlecht şi FC Bruges şi a adunat 24 de selecţii în naţionala Belgiei. Le-a mai pregătit pe FC Bruges, Anderlecht, Genk, Panserraikos, Waregem, Oostende sau naţionala Camerunului, înainte de a prelua naţionala Africii de Sud.

Ca jucător a fost de patru ori campion al Belgiei, trei titluri cu Anderlecht şi unul cu FC Bruges, dublu câştigător al Cupei Cupelor, cu Anderlecht, dublu câştigător al Supercupei Europei, cu Anderlecht, câştigător al Cupei UEFA, cu Anderlecht. De asemenea, a prins locul 4, cu naţionala Belgiei, la Mondialul din 1986, din Mexic.

Ca antrenor, Hugo Broos a fost triplu campion al Belgiei, două titluri cu FC Bruges şi un titlu cu Anderlecht, campion al Africii, cu naţionala Camerunului, în 2017, şi câştigător al medaliei de bronz, cu naţionala Africii de Sud, la Cupa Africii pe Naţiuni din 2023.

Palmaresul Africii de Sud la Campionatul Mondial

Naţionala de fotbal a Africii de Sud participă doar pentru a patra oară la un turneu final de Campionat Mondial. Sud-africanii au mai participat la ediţiile din 1998, 2002 şi 2010.

Africa de Sud nu a trecut niciodată de faza grupelor, înregistrând două victorii, patru egaluri şi trei înfrângeri în cele nouă meciuri jucate în total. Africa de Sud a învins pe Slovenia la Mondialul din 2002, 1-0, şi pe Franţa, la Mondialul din 2010, 2-1, ultimul succes venind în condiţiile în care Franţa intra în competiţie din postura de vicecampioană mondială en-titre.

