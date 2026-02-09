Cupa Mondială 2026. Lotul Mexicului: Santiago Gimenez este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi care va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Mexicului, formaţie care, în mod evident, a obţinut accederea la turneul final din postura de ţară gazdă.

Naţionala de fotbal a Mexicului a fost repartizată în Grupa A la Campionatul Mondial, alături de Africa de Sud, Coreea de Sud şi câştigătoarea barajului UEFA Path D, în care sunt implicate Cehia, Irlanda, Danemarca şi Macedonia de Nord, şi va avea onoarea de a evolua în meciul de deschidere de la turneul final.

Concret, pe 11 iunie, de la 22.00, ora României, pe Mexico City Stadium, naţionala Mexicului primeşte replica Africii de Sud, în primul meci de la turneul final. Apoi, Mexic dă piept cu Coreea de Sud, pe 19 iunie, de la ora 04.00, la Guadalajara, pentru ca, în ultima etapă, să înfrunte învingătoarea barajului UEFA Path D într-un meci care va avea loc pe 25 iunie, de la ora 04.00, la Mexico City.

Program meciuri Mexic la Cupa Mondială 2026:

11 iunie, ora 22.00, Mexic - Africa de Sud

19 iunie, ora 04.00, Mexic - Coreea de Sud

25 iunie, ora 04.00, Mexic - Învingătoare baraj UEFA Path D

Lotul Mexicului

Javier Aguirre, selecţionerul Mexicului, a folosit un număr record de jucători în ultima perioadă, tehnicianul de 67 de ani fiind departe de a-şi fi creionat lotul de 26 de jucători pe care să mizeze la turneul final.

Totuşi, este de aşteptat ca lotul lărgit al mexicanilor să-i cuprindă, la momentul actual, pe:

Portari - Luis Malagon, Raul Rangel, Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa, Jose Antonio Rodriguez.

Fundaşi - Jorge Sanchez, Israel Reyes, Victor Guzman, Denzell Garcia, Ramon Juarez, Eduardo Aguila, Everardo Lopez, Jesus Gallardo, Bryan Gonzalez, Richard Ledezma, Cesar Montes, Johan Vasquez, Kevin Alvarez, Jesus Orozco, Gerardo Arteaga, Julian Araujo, Jesus Angulo.

Mijlocaşi - Erik Lira, Luis Romo, Carlos Rodriguez, Alexis Gutierrez, Marcel Ruiz, Diego Lainez, Obed Vargas, Kevin Castaneda, Iker Fimbres, Brian Gutierrez, Roberto Alvarado, Edson Alvarez, Orbelin Pineda, Erick Sanchez, Luis Chavez, Efrain Alvarez, Sebastian Cordova.

Atacanţi - Angel Sepulveda, Armando Gonzalez, German Berterame, Raul Jimenez, Hirving Lozano, Alexis Vega, Santiago Gimenez, Cesar Huerta, Julian Quinones, Henry Martin, Guillermo Martinez.

Top jucători mexicani: Santiago Gimenez este vedeta echipei

Mexicul a avut în permanenţă jucători de valoare, dar la momentul actual cel mai bine cotat, conform transfermarkt.com, este Santiago Gimenez, atacantul lui AC Milan. Deşi nu a mai evoluat din octombrie, din cauza unei accidentări suferite la gleznă, Gimenez este cotat la 37 de milioane de euro.

Singurul coechipier din naţionala Mexicului care ţine pasul cu Gimenez este mijlocaşul Edson Alvarez, de la Fenerbahce Istanbul, jucător cotat la 30 de milioane de euro.

Topul jucătorilor mexicani este completat de Hirving Lozano, de la San Diego FC, cotat la 12 milioane de euro, Julian Araujo, de la Celtic Glasgow, cotat la 10 milioane de euro, şi Johan Vasquez, de la Genoa, cotat la 10 milioane de euro.

Javier Aguirre este antrenorul Mexicului la Campionatul Mondial

Naţionala Mexicului este condusă de Javier Aguirre, un tehnician de 67 de ani şi care s-a remarcat atât ca jucător, cât şi ca antrenor.

Ca jucător, Aguirre a evoluat la echipe precum CF America, Osasuna şi Guadalajara. A marcat 14 goluri în 59 de selecţii la naţionala Mexicului şi a fost campion al Mexicului, cu CF America, în 1984.

Ca antrenor, Aguirre a pregătit echipe de top precum Atletico Madrid şi Espanyol Barcelona, a mai fost în două rânduri selecţioner al Mexicului, dar a condus şi naţionalele Japoniei şi Egiptului. A câştigat, printre altele, Liga Campionilor CONCACAF, cu Monterrey, în 2021, şi CONCACAF Nations League, cu naţionala Mexicului, anul trecut.

Palmaresul Mexicului la Campionatul Mondial

Naţionala de fotbal a Mexicului este o prezenţă constantă la Campionatul Mondial, ratând rareori participarea, indiferent de numărul de echipe participante. Totuşi, după şapte ediţii la rând în care a pătruns între cele mai bune 16 echipe ale lumii, Mexicul a dat-o în bară la ediţia precedentă, Qatar 2022, când a ratat calificarea în optimi, terminând pe locul 3 o grupă din care au mai făcut parte Argentina, Polonia şi Arabia Saudită.

Mexic a făcut egal cu Polonia, 0-0, a pierdut cu Argentina, 0-2, şi a învins pe Arabia Saudită la limită, 2-1, fiind depăşită în cele din urmă, la golaveraj, de Polonia, în lupta pentru locul 2 şi calificarea în fazele eliminatorii ale competiţiei.

Mexicul are, în palmares, două calificări în faza sferturilor de finală, la cele două ediţii pe care le-a găzduit. A pierdut cu Italia, 1-4, în sferturile Mondialului din 1970, şi cu Germania de Vest, 1-4, la lovituri de departajare, în sferturile Mondialului din 1986.

