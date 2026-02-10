Cupa Mondială 2026. Lotul Canadei: Alphonso Davies este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa 

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Fundaşul Alphonso Davies, de la Bayern Munchen, este vedeta naţionalei de fotbal a Canadei - Profimedia

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Canadei, una dintre naţionalele care reprezintă America de Nord. Cum era de aşteptat, Canada participă la turneul final din postura de gazdă a competiţiei.

Naţionala de fotbal a Canadei a fost repartizată în Grupa B la Campionatul Mondial, alături de Qatar, Elveţia şi câştigătoarea barajului UEFA Path A, în care sunt implicate Ţara Galilor, Bosnia Herţegovina, Italia şi Irlanda de Nord.

Canada intră în competiţie pe 12 iunie, de la 22.00, ora României, când dă piept cu câştigătoarea barajului UEFA Path A (Ţara Galilor, Bosnia Herţegovina, Italia sau Irlanda de Nord), într-un meci care va avea loc pe Toronto Stadium. Urmează meciurile cu Qatar, 19 iunie, ora 01.00, pe BC Place Vancouver, şi cu Elveţia, 24 iunie, ora 22.00, pe BC Place Vancouver.

Program meciuri Canada la Cupa Mondială 2026:

12 iunie, ora 22.00, Canada - Învingătoare baraj UEFA Path A

19 iunie, ora 01.00, Canada - Qatar

24 iunie, ora 22.00, Elveţia - Canada

Lotul Canadei

Americanul Jesse Marsch, selecţionerul Canadei, caută, în această perioadă, soluţii pentru a completa un lot din care strălucesc fotbalişti precum Alphonso Davies, de la Bayern Munchen, sau Jonathan David, de la Juventus Torino.

Este de aşteptat ca în lotul lărgit, cu care Marsch pregăteşte participarea la Mondial, să se regăsească fotbalişti precum:

Portari - Maxime Crépeau, Dayne St. Clair, Owen Goodman, Tom McGill, Grégoire Świderski.

Fundaşi - Kamal Miller, Joel Waterman, Zorhan Bassong, Richie Laryea, Derek Cornelius, Niko Sigur, Alfie Jones, Luc de Fougerolles, Moïse Bombito, Alistair Johnston, Sam Adekugbe, Scott Kennedy, Zachary Brault-Guillard, Raheem Edwards, Alphonso Davies.

Mijlocaşi - Mathieu Choinière, Jayden Nelson, Jonathan Osorio, Jacob Shaffelburg, Junior Hoilett, Tajon Buchanan, Stephen Eustáquio, Ismaël Koné, Ali Ahmed, Nathan Saliba, Samuel Piette, Mark-Anthony Kaye, Justin Smith.

Atacanţi - Jacen Russell-Rowe, Jonathan David, Tani Oluwaseyi, Promise David, Cyle Larin, Liam Millar, Lucas Cavallini, Charles-Andreas Brym, Theo Corbeanu, Deandre Kerr.

Top jucători Canada: Alphonso Davies este vedeta echipei

Naţionala de fotbal a Canadei are o mulţime de jucători interesanţi, dar vedeta echipei, conform transfermarkt.com, este fundaşul Alphonso Davies, de la Bayern Munchen, jucător cotat la 50 de milioane de euro. Alphonso Davies are doar 25 de ani, dar joacă, deja, din 2019 la Bayern Munchen, club pentru care a marcat 14 goluri în 235 de meciuri şi cu care a câştigat numeroase trofee precum şase titluri de campion al Germaniei, Liga Campionilor, Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al cluburilor.

Alături de el se remarcă jucători precum Jonathan David, de la Juventus Torino, cotat la 45 de milioane de euro, Ismael Kone, de la Sassuolo, cotat la 12 milioane de euro, Stephen Eustaquio, de la Los Angeles FC, cotat la 11 milioane de euro, şi Alistair Johnston, de la Celtic Glasgow, cotat la 9 milioane de euro.

Jesse Marsch este antrenorul Canadei

Americanul Jesse Marsch, 52 de ani, este de aproape doi ani selecţionerul Canadei. De-a lungul carierei de jucător, Jesse Marsch a evoluat pentru DC United, Chicago Fire şi Chivas USA şi a adunat două selecţii în naţionala Statelor Unite ale Americii. Ca antrenor, Jesse Marsch a pregătit echipe precum Montreal Impact, New York Red Bulls, Red Bull Salzburg, RB Leipzig şi Leeds United.

Jesse Marsch se poate lăuda, în primul rând, cu cele două eventuri consecutive reuşite cu Red Bull Salzburg în Austria, tehnicianul reuşind să câştige campionatul şi Cupa Austriei atât în 2020, cât şi în 2021.

Palmaresul Canadei la Campionatul Mondial

Naţionala de fotbal a Canadei participă doar pentru a treia oară la un turneu final de Campionat Mondial, după ediţiile găzduite de Mexic, în 1986, şi de Qatar, în 2022.

Canada a pierdut toate cele şase meciuri jucate până acum la un turneu final de Campionat Mondial. A fost 0-1 cu Franţa, 0-2 cu Ungaria şi 0-2 cu Uniunea Sovietică, în 1986, şi 0-1 cu Belgia, 1-4 cu Croaţia şi 1-2 cu Maroc, în 2022.

