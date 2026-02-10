Cupa Mondială 2026. Lotul Qatarului: Akram Afif este vedeta echipei. Programul meciurilor şi grupa 

În perioada 11 iunie - 19 iulie, Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic găzduiesc a 23-a ediţie a Campionatului Mondial de fotbal, competiţie care, pentru prima dată în istorie, va avea 48 de echipe la start şi va fi transmisă în direct, şi în exclusivitate în România, de Antena 1 şi AntenaPLAY .

Una dintre cele 48 de echipe care participă la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de fotbal este naţionala Qatarului, una dintre naţionalele care reprezintă Asia.

Naţionala de fotbal a Qatarului a fost repartizată în Grupa B la Campionatul Mondial, alături de Canada, Elveţia şi câştigătoarea barajului UEFA Path A, în care sunt implicate Ţara Galilor, Bosnia Herţegovina, Italia şi Irlanda de Nord.

Qatar intră în competiţie pe 13 iunie, de la 22.00, ora României, când dă piept cu Elveţia, într-un meci care va avea loc pe San Francisco Bay Arena Stadium. Urmează meciurile cu Canada, 19 iunie, ora 01.00, pe BC Place Vancouver, şi cu Învingătoarea barajului UEFA Path A (Ţara Galilor, Bosnia Herţegovina, Italia sau Irlanda de Nord), 24 iunie, ora 22.00, pe Seattle Stadium.

Program meciuri Qatar la Cupa Mondială 2026:

13 iunie, ora 22.00, Qatar - Elveţia

19 iunie, ora 01.00, Canada - Qatar

24 iunie, ora 22.00, Învingătoare baraj UEFA Path A - Qatar

Cum s-a calificat Qatar la Cupa Mondială 2026

Naţionala de fotbal a Qatarului a fost obligată să joace nu mai puţin de 18 meciuri în preliminarii, pentru a obţine accederea la turneul final. Mai întâi, în turul II preliminar, Qatar a câştigat o grupă din care au mai făcut parte Kuwait (3-0 şi 2-1), India (2-1 şi 3-0) şi Afganistan (8-1 şi 0-0).

Apoi, Qatar a terminat abia pe locul 4 grupa în care a evoluat în turul III preliminar. A făcut 1-0 şi 1-4 cu Iran, 3-2 şi 0-3 cu Uzbekistan, 1-3 şi 0-5 cu Emiratele Arabe Unite, 3-1 şi 1-3 cu Kîrgâstan, şi 5-1 şi 2-2 cu Coreea de Nord. A adunat 13 puncte, fiind depăşită de Iran, Uzbekistan şi Emiratele Arabe Unite.

Totuşi, Qatar a obţinut accederea în turul IV preliminar, fază a competiţiei în care a câştigat o grupă din care au mai făcut parte Emiratele Arabe Unite, 2-1 pe teren propriu, şi Oman, 0-0 în deplasare, obţinând accederea la turneul final la limită, în dauna Emiratelor Arabe Unite.

Lotul Qatarului

Selecţionerul Julen Lopetegui, selecţionerul Qatarului, caută cele mai bune soluţii pentru ca echipa sa să se prezinte la un nivel cât mai bun la turneul final, astfel că este de aşteptat ca din lotul lărgit cu care tehnicianul spaniol pregăteşte participarea la competiţie să nu lipsească jucători precum:

Portari - Meshaal Barsham, Mahmud Abunada, Shehab Ellethy, Salah Zakaria, Saad Al-Sheeb.

Fundaşi - Issa Laye, Lucas Mendes, Tarek Salman, Ayoub Al-Oui, Homam Ahmed, Yousef Aymen, Al-Hashmi Al-Hussain, Sultan Al-Brake, Ahmed Suhail, Boualem Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Mahdi Ali Mukhtar, Bassam Al-Rawi, Hazem Shehata, Abdelkarim Hassan.

Mijlocaşi - Mohammed Waad, Abdulaziz Hatem, Jassem Gaber, Khalid Ali Sabah, Mohamed Al-Mannai, Ahmed Fathy, Assim Madibo, Mostafa Meshaal, Karim Boudiaf, Guilherme Torres, Abdelrahman Moustafa, Abdullah Al-Ahrak.

Atacanţi - Ahmed Alaaeldin, Mohammed Muntari, Akram Afif, Edmilson Junior, Mohamed Khaled Gouda, Ahmed Al Ganehi, Hassan Al-Haydos, Sebastián Soria, Almoez Ali, Ismaeel Mohammad, Yusuf Abdurisag.

Top jucători Qatar: Akram Afif este vedeta echipei

Cel mai cunoscut şi bine cotat jucător din naţionala Qatarului este mijlocaşul Akram Afif, 29 de ani, fotbalist cotat la opt milioane de euro şi trecut pe la echipe precum FC Sevilla, Villarreal, Eupen sau Sporting Gijon. Afif este o legendă a celor de la Al Sadd, 241 de meciuri şi 153 de goluri, şi are şi 41 de goluri în 132 de selecţii la naţionala Qatarului.

Alături de Akram Afif, din echipa Qatarului se remarcă fotbalişti precum Almoez Ali, de la Al Duhail, cotat la trei milioane de euro, Edmilson Junior, de la Al Duhail, cotat la două milioane de euro, Guilherme Torres, de la Al Sadd, cotat la 900.000 de euro, sau Meshaal Barsham, de la Al Sadd, cotat la 800.000 de euro.

Julen Lopetegui este antrenorul Qatarului

Spaniolul Julen Lopetegui, 59 de ani, este selecţionerul Qatarului din mai anul trecut. Tehnicianul are în palmares nume grele şi titluri pe măsură. A jucat la Real Madrid, Las Palmas, Logrones, FC Barcelona sau Rayo Vallecano şi le-a antrenat pe FC Porto, Real Madrid, FC Sevilla, Wolverhampton sau West Ham United, dar şi naţionalele de tineret şi seniori ale Spaniei.

Lopetegui a reuşit, printre altele, să fie campion al Spaniei, cu Real Madrid, în 1990, să câştige, de două ori, Supercupa Spaniei, în 1994 şi în 1996, să fie vicecampion mondial de tineret cu naţionala Spaniei, în 1985, să câştige Europa League, cu FC Sevilla, în 2020, şi să câştige Campionatul European de tineret, cu naţionala Spaniei, în 2013.

Palmaresul Qatarului la Campionatul Mondial

Naţionala de fotbal a Qatarului participă doar pentru a doua oară în istorie la un turneu final de Campionat Mondial, după ediţia precedentă, din 2022, pe care a găzduit-o.

Pe teren propriu, qatarezii s-au făcut de râs, terminând competiţia pe ultimul loc, după 0-2 cu Ecuador, 1-3 cu Senegal şi 0-2 cu Olanda.

