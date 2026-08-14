David Popovici intră în istorie. Câștigă a treia oară consecutiv titlul european la 200 m liber

David Popovici a scris din nou istorie în natația europeană. Înotătorul român a câștigat, vineri seară, finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris și și-a trecut în palmares al treilea titlu continental consecutiv în această probă.

David Popovici a oprit cronometrul la 1:44,15. Podiumul a fost completat Podiumul a fost completat de Tomas Navikonis (Lituania, 1:44,55) și James Guy (Marea Britanie, 1:44,87). Înaintea finalei, Popovici intrase în cursă cu cel mai bun timp din semifinale, 1:44,56, rezultat care îl plasase în fața germanului Lukas Martens, cronometrat în 1:44,79, și a britanicului James Guy, cu 1:45,14.

Succesul de la Paris confirmă dominația lui Popovici în proba de 200 m liber la marile competiții. Românul nu mai pierduse această probă la Campionatele Europene sau Mondiale din 2023.

Dubla 100-200 m liber, o premieră istorică

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Victoria îi permite lui Popovici să realizeze o performanță fără precedent. Este primul înotător din istorie care reușește dubla 100 m - 200 m liber la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene. Românul triumfase la cele două probe la Europenele de la Roma, în 2022, și la Belgrad, în 2024.

La actuala ediție de la Paris, Popovici câștigase miercuri aurul la 100 m liber, cu 46,56 secunde, stabilind și un nou record al Campionatelor Europene. La două zile distanță, Popovici a reușit să se impună și la 200 m liber. Astfel, românul a repetat performanța realizată la edițiile din 2022 și 2024.

Campion mondial și olimpic, Popovici continuă seria impresionantă

David Popovici este campion olimpic la 200 m liber, titlu cucerit la Paris în 2024, și campion mondial în această probă în 2022 și 2025.

Tot el deține recordul Campionatelor Europene la 200 m liber. Recordul continental, stabilit de Popovici în 2022, este de 1:42,97.