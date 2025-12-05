Utilizarea camerelor video pe corp pentru arbitri şi decizii rapide la offside, printre noutăţile World Cup

FIFA ia în considerare introducerea unor noi tehnologii de arbitraj şi a unor reguli mai stricte privind cronometrarea la Cupa Mondială din 2026, pe baza testelor efectuate la Cupa Mondială a Cluburilor din acest an, din Statele Unite, au declarat oficiali de rang înalt înainte de tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială.

Johannes Holzmueller, directorul de inovare al FIFA, a declarat, conform news.ro, că forul doreşte să extindă utilizarea unui sistem de camere video purtate de arbitri şi a unei versiuni avansate a sistemului semi-automatizat de detectare a offside-ului, ambele testate la Cupa Mondială a Cluburilor, dar mai întâi trebuie să obţină aprobarea autorităţilor de reglementare.

"Vrem să ne bazăm pe succesul Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA, care a avut loc anul acesta, în SUA, unde am testat cu succes camera corporală pentru arbitri", a declarat Holzmueller joi, în cadrul unei mese rotunde.

El a spus că adăugarea sistemului - denumit "referee with you" (arbitrul cu tine) - transmite imagini în direct la televiziune şi pe ecranele gigantice ale stadionului pentru a arăta spectatorilor "ce a văzut arbitrul în acel moment special".

"Este cu siguranţă ceva ce vrem să promovăm", a spus el. "Dar, desigur... până acum a fost doar o fază de testare. Trebuie să obţinem aprobările necesare pentru a putea introduce această tehnologie şi la Cupa Mondială".

Orice modificare a regulilor ar trebui să fie aprobată de Comitetul Internaţional de Fotbal în cadrul reuniunii sale din februarie, din Ţara Galilor.

Holzmueller a spus că FIFA a avansat în mod discret şi tehnologia semi-automatizată de offside în Cupa Mondială a Cluburilor, trimiţând anumite alerte de offside direct arbitrilor asistenţi, în loc să le trimită doar arbitrului asistent video (VAR), reducând astfel întârzierile.

El a respins ideea că tehnologia creează o nouă versiune a sportului, argumentând că, dimpotrivă, aceasta restabileşte fluxul tradiţional al jocului.

"Pentru noi, este întotdeauna un echilibru între ceea ce putem îmbunătăţi şi ceea ce reprezintă tradiţia sportului nostru", a spus el. "Tehnologia poate ajuta arbitrii, dar şi antrenorii, personalul medical, fanii... fără a schimba jocul", a mai adăugat acesta.

Tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, care se va desfăşura în Statele Unite, Mexic şi Canada, va avea loc vineri, la Washington.

