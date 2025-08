Întâmpinat cu ropote de aplauze şi o mulţime de flori. Aşa a păşit David Popovici aseară pe pământ românesc, după ce a scris istorie în Singapore. Cu două medalii de aur câștigate și cu timpi care au făcut valuri în lumea natației, campionul nostru a revenit acasă la fel de calm, zâmbitor și, din nou, de neînvins. "A fost o întreagă experiență, a fost un concurs revelator în care am reușit să mă autodepășesc foarte mult", a declarat David Popovici. "O naţiune întreagă este mândră de el, iar la 20 de ani, performanţa pe care a înregistrat-o David este de departe cel mai bun model şi este mândria noastră", a declarat Roxana Ciuhulescu, consilier superior Agenţia Naţională pentru Sport.

David Popovici a pus capăt zvonurilor despre o posibilă retragere

"David este un model pentru mine, pentru că este unul dintre sportivii foarte de treabă. Are o personalitate deosebită. Este foarte modest şi perseverent", a declarat o fană. David a obţinut o dublă victorie la Mondialul din Singapore. Popovici a fost al patrulea după primul bazin, dar a reuşit să revină spectaculos. Cronometrul s-a oprit la 46.51 – un timp fabulos, la doar 11 sutimi de recordul mondial! Este al doilea cel mai bun rezultat din istoria acestei probe. "Sunt foarte mândru de mine. Mult mai mândru decât de medalii şi timpi sunt de faptul că, deşi am vrut să renunţ şi am fost aproape de a renunţa, am găsit cumva puterea în mine să continui şi să-mi demonstrez că pot şi că poate n-ar trebui să mă îndoiesc atât de mult de mine", a declarat David Popovici.

Chiar dacă a traversat o perioadă dificilă, iubirea pentru înot e mai vie ca oricând. "A fost un an foarte dificil pentru mine. A fost greu să-mi găsesc motivaţia, după cel mai mare succes al vieţii mele, la Paris, să devin campion olimpic. Mi s-a ridicat cumva o piatra de pe inimă, în sensul că nu mă mai interesează titlurilor sau mă interesează pur și simplu să înntot cât de repede şi cât de bine pot", a declarat David Popovici. "Foarte încrezător în ceea ce a făcut în concurs, poate puţin obosit , după toate emoţiile prin care am trecut în ultima săptămână", a declarat Adrian Rădulescu, antrenor David Popovici.

David Popovici a pus capăt şi zvonurilor despre o posibilă retragere. Sportivul a spus că performanțele de acum sunt doar începutul unor noi recorduri, emoții și victorii. "Nu o să vă dau nicio veste proastă. Iubesc înotul în continuare. Chiar dacă a fost un concurs și o perioadă dificilă pentru mine, am reușit să mă autodepasesc, sunt super mândru de mine și de echipa mea, așa că nu, nicio șansă să mă retrag", a declarat David Popovici. După un an în care a cucerit aurul olimpic la Paris și a dominat Mondialele din Singapore, Popovici își revendică acum și dreptul la pauză. O binemeritată vacanță, timpul mult așteptat cu familia, permisul de motor și – de ce nu? – poate și câteva lecții de gătit.

