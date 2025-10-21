Primul bazin olimpic pentru competiţii internaţionale, construit în România în ultimii 30 de ani, începe să prindă contur la Cluj-Napoca. Este vorba despre bazinul care îi va purta numele campionului olimpic şi mondial la nataţie "David Popovici" şi care va fi inaugurat până la mijlocul anului viitor.

Lucrările sunt în plină desfășurare la Complexul de Natație "David Popovici" de la Cluj, iar avansul a atins deja pe partea de structură 90%. Practic, muncitorii lucrează acum la pereții exteriori care vor fi din sticlă, după care vor putea trece la finisajele interioare.

Întregul complex de natație are o suprafață de peste 10.000 de metri pătrați și este desfășurat pe 3 etaje. Pe lângă partea sportivă va avea și o zonă de agrement, iar aici la exterior vor fi locuri de plajă, un parc și 140 de locuri de parcare. În interior, cele 3 bazine de înot încep deja să prindă formă.

Cel mai mare va fi și cel principal, de dimensiuni olimpice, dar va fi și unul destinat săriturilor și altul special pentru inițiere. Și publicul va putea urmări performanțele sportivilor, pentru că va fi amenajată și o tribună cu o mie de locuri. Atât bazinul de înot, cât și cel de sărituri vor fi omologate de Federația Internațională de Natație, deci vor putea găzdui competiții de înot de nivel mondial.

Articolul continuă după reclamă

Lucrările au început anul trecut și totul va fi gata până vara anului viitor.

Sursa VIDEO: YouTube/sergiuPNT

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰