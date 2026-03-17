După scandalul de la Rapid - Dinamo, Istvan Kovacs a fost delegat la un meci din Europa League

Joi seara se joacă meciurile din manşa a doua a optimilor de finală din Europa League, iar arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat să conducă ostilităţile la confruntarea dintre AS Roma şi Bologna.

Istvan Kovacs arbitrează returul dintre Roma şi Bologna, din Europa League - Profimedia

Decizia vine la doar câteva zile după ce Kovacs a fost implicat într-un scandal monstru în Superliga de fotbal, el fiind acuzat că a defavorizat echipa oaspete în meciul Rapid - Dinamo 3-2.

Kovacs va fi asistat la confruntarea de la Roma de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, în timp ce al patrulea oficial va fi chiar fratele său, Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Tiago Martins (Portugalia) şi Bram Vam Driessche (Belgia).

Roma - Bologna începe de la 1-1, rezultatul înregistrat în meciul tur, iar bookmakerii o dau pe echipa gazdă drept favorită la calificarea în faza următoare a competiţiei.

Articolul continuă după reclamă

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰