După scandalul de la Rapid - Dinamo, Istvan Kovacs a fost delegat la un meci din Europa League

Joi seara se joacă meciurile din manşa a doua a optimilor de finală din Europa League, iar arbitrul român Istvan Kovacs a fost delegat să conducă ostilităţile la confruntarea dintre AS Roma şi Bologna.

Istvan Kovacs arbitrează returul dintre Roma şi Bologna, din Europa League

Decizia vine la doar câteva zile după ce Kovacs a fost implicat într-un scandal monstru în Superliga de fotbal, el fiind acuzat că a defavorizat echipa oaspete în meciul Rapid - Dinamo 3-2.

Kovacs va fi asistat la confruntarea de la Roma de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, în timp ce al patrulea oficial va fi chiar fratele său, Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Tiago Martins (Portugalia) şi Bram Vam Driessche (Belgia).

Roma - Bologna începe de la 1-1, rezultatul înregistrat în meciul tur, iar bookmakerii o dau pe echipa gazdă drept favorită la calificarea în faza următoare a competiţiei.

Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului
Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
Cine se va ocupa de programările la doctor de acum înainte? Nu va mai fi problema pacientului
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
De ce nu zboară niciodată Giovanni Becali în acelaşi avion cu fratele Victor Becali: “Să rămână măcar unul”
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
Marian Vanghelie și-a revăzut fiica după șase luni! Mărturisirile emoționante ale fostului edil
