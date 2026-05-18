La 36 de ani, Sorana Cîrstea obţine cea mai bună clasare din carieră în ierarhia WTA

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 18 mai 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că, în sezonul la finalul căruia a anunţat că se retrage din activitate, Sorana Cîrstea face istorie.

Sorana Cîrstea a urcat pe locul 18 în clasamentul WTA Sorana Cîrstea a urcat pe locul 18 în clasamentul WTA - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Concret, după ce a ajuns până în semifinale la Roma, 4-6, 3-6, cu Coco Gauff, din Statele Unite ale Americii, Sorana Cîrstea a urcat nu mai puţin de nouă poziţii în clasamentul WTA şi a ajuns până pe locul 18 mondial, cu 1.985 puncte.

Este cea mai bună clasare din carieră pentru Sorana Cîrstea, la aproape două decenii de la momentul în care Sorana Cîrstea ajungea până în sferturile de finală de la Roland Garros şi până pe locul 21 mondial.

Mai mult, Sorana Cîrstea este pe locul 11 în clasamentul WTA Race Singles, cel care contorizează strict rezultatele din acest an, ceea ce înseamnă că, dacă reuşeşte să menţină ritmul până la finalul sezonului, poate spera la o participare la Turneul Campioanelor.

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă Sorana Cîrstea, România le mai are în TOP 100 mondial pe Jaqueline Cristian, care a pierdut cinci poziţii şi a coborât pe locul 33 mondial, cu 1.382 puncte, şi pe Elena Gabriela Ruse, care a pierdut patru poziţii şi a coborât pe locul 71 mondial, cu 928 puncte.

sorana cirstea clasament wta sorana cirstea
Înapoi la Homepage
Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Marele anunţ făcut de Lia Olguţa Vasilescu
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Cum a trăit Gigi Becali succesul Universității Craiova? „Si-a dat seama că e departe de ei”
Diana Șoșoacă a făcut circ la consultările de la Cotroceni: „Este că-mi stă bine aici? Luați loc aici, doamna premier”
Diana Șoșoacă a făcut circ la consultările de la Cotroceni: „Este că-mi stă bine aici? Luați loc aici, doamna premier”
Tânărul care și-a pus capăt zilelor live, pe TikTok, a fost înmormântat. Sute de persoane au participat la slujbă
Tânărul care și-a pus capăt zilelor live, pe TikTok, a fost înmormântat. Sute de persoane au participat la slujbă
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că vom avea un premier desemnat până la sfârşitul săptămânii?
Observator » Sport » La 36 de ani, Sorana Cîrstea obţine cea mai bună clasare din carieră în ierarhia WTA
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.