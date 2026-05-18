La 36 de ani, Sorana Cîrstea obţine cea mai bună clasare din carieră în ierarhia WTA

Reprezentanţii WTA au dat publicităţii luni, 18 mai 2026, noul clasament al celor mai bune jucătoare de tenis ale lumii, iar cifrele arată că, în sezonul la finalul căruia a anunţat că se retrage din activitate, Sorana Cîrstea face istorie.

Concret, după ce a ajuns până în semifinale la Roma, 4-6, 3-6, cu Coco Gauff, din Statele Unite ale Americii, Sorana Cîrstea a urcat nu mai puţin de nouă poziţii în clasamentul WTA şi a ajuns până pe locul 18 mondial, cu 1.985 puncte.

Este cea mai bună clasare din carieră pentru Sorana Cîrstea, la aproape două decenii de la momentul în care Sorana Cîrstea ajungea până în sferturile de finală de la Roland Garros şi până pe locul 21 mondial.

Mai mult, Sorana Cîrstea este pe locul 11 în clasamentul WTA Race Singles, cel care contorizează strict rezultatele din acest an, ceea ce înseamnă că, dacă reuşeşte să menţină ritmul până la finalul sezonului, poate spera la o participare la Turneul Campioanelor.

Articolul continuă după reclamă

Pe lângă Sorana Cîrstea, România le mai are în TOP 100 mondial pe Jaqueline Cristian, care a pierdut cinci poziţii şi a coborât pe locul 33 mondial, cu 1.382 puncte, şi pe Elena Gabriela Ruse, care a pierdut patru poziţii şi a coborât pe locul 71 mondial, cu 928 puncte.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰