Griezmann, emoţionat la despărţirea de Atletico Madrid: "Îmi cer scuze că am plecat la Barcelona în 2019"

Echipa spaniolă Atletico Madrid a câştigat duminică seara, scor 1-0, meciul cu Girona de pe teren propriu, din penultima etapă a campionatului spaniol de fotbal.

Antoine Griezmann a jucat ultimul meci în tricoul lui Atletico Madrid pe Riyadh Air Metropolitano Stadium Antoine Griezmann a jucat ultimul meci în tricoul lui Atletico Madrid pe Riyadh Air Metropolitano Stadium - Facebook/Atletico de Madrid
Partida a marcat despărţirea lui Atletico de unul dintre cei mai importanţi fotbalişti din istoria clubului, atacantul francez Antoine Griezmann. Ajuns la 35 de ani, Griezmann a decis că este momentul potrivit pentru a face un pas în spate şi a acceptat să semneze cu echipa americană Orlando City.

La finalul partidei cu Girona, Griezmann, însoţit de întreaga familie, şi-a luat în lacrimi "la revedere" de la fanii lui Atletico Madrid. Printre altele, atacantul francez le-a mulţumit pentru susţinere şi pentru înţelegere.

De asemenea, Griezmann şi-a cerut iertare pentru că, în 2019, a trădat-o pe Atletico tocmai pentru una dintre marile rivale, FC Barcelona.

Griezmann, care a marcat 212 goluri în 500 de meciuri jucate pentru Atletico Madrid, a ţinut să precizeze că "mă doare capul de atâta plâns! E adevărat că nu am reuşit să câştig nici Liga, nici Liga Campionilor, dar ceea ce primesc în seara aceasta, afecţiunea voastră, valorează mult mai mult, şi o voi păstra cu mine toată viaţa. Vreau să-mi cer scuze faţă de fani pentru că am plecat la FC Barcelona în 2019. Eram foarte tânăr, am făcut o greşeală. Ştiu că mulţi dintre voi m-aţi iertat, dar vă spun din nou: îmi pare rău. Nu mi-am dat seama de toată afecţiunea pe care o aveam aici, eram foarte tânăr. Am comis o greşeală, m-am gândit la asta şi am făcut totul pentru a reveni aici".

În contrapartidă, argentinianul Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, a precizat că "în momentul în care s-a întors, în 2021, pot să spun că a fost un moment de bucurie, de fericire. Ştiam că se întoarce un geniu. Am avut printre noi un adevărat geniu al fotbalului, o să ne lipsească. Antoine ar dori să fie amintit ca o persoană nobilă, umană, responsabilă... Un tip care a fost întotdeauna gata să se pună în slujba lui Atlético. A avut umilinţa de a se întoarce şi de a o lua de la zero... Şi ce să mai spunem despre insaţiabilul marcator care a fost?".

Antoine Griezmann este aşteptat în iulie să se alăture noii sale echipe, Orlando City. Francezul a semnat un contract valabil pe doi ani, până în vara lui 2028, cu drept de prelungire pentru încă un sezon.

