Irina Begu, victorie remarcabilă în primul tur al calificărilor de la Roland Garros

Jucătoarea română de tenis Irina Begu, ocupanta locului 211 mondial, s-a calificat, luni, în turul II al calificărilor de la Roland Garros, al doilea Grand Slam de tenis al anului.

Sportiva noastră a trecut în trei seturi, scor 2-6, 6-3, 6-4, de Elizara Yaneva, din Bulgaria, ocupanta locului 222 mondial, la capătul unui meci care a durat 99 de minute.

Duelul a fost unul extrem de strâns, Irina reuşind, totuşi, să revină de la 2-6, 1-3 şi să-şi adjudece victoria. În ciuda problemelor întâmpinate pe parcursul disputei, Irina a pus capăt confruntării în stil mare, reuşind un break la 0 în ultimul game al confruntării.

Pentru româncă urmează confruntarea cu Suzan Lamens, din Olanda, locul 129 mondial şi a 17-a favorită a calificărilor. Lamens a trecut în primul tur de Lina Gjorcheska, din Macedonia de Nord, locul 191 mondial, scor 6-4, 6-3. Irina Begu şi Suzan Lamens nu s-au mai înfruntat până acum.

Miriam Bulgaru, locul 235 mondial, a doua româncă prezentă în calificările de la Roland Garros, a cedat clar în primul tur, 5-7, 0-6, cu Hanyu Guo, din China, locul 168 mondial.

România are trei jucătoare prezente sigur pe tabloul principal de la Roland Garros. Este vorba despre Sorana Cîrstea (cap de serie 18), Jaqueline Cristian şi Elena Gabriela Ruse. 

