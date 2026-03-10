Programul meciurilor din optimile Ligii Campionilor: Newcastle - FC Barcelona, capul de afiş de marţi seara
Marţi şi miercuri se joacă meciurile din prima manşă a optimilor de finală din Liga Campionilor la fotbal, fază a competiţiei în care avem parte de dueluri extrem de tari.
Capul de afiş al zilei de marţi se anunţă a fi duelul dintre Newcastle United şi FC Barcelona. După ce au făcut instrucţie cu Qarabag Agdam, în play-off, 9-3 la general, englezii se pregătesc acum să dea piept cu un adversar mult mai tare.
Pe St. James Park vine o formaţie, FC Barcelona, care pare că şi-a regăsit busola, după cele două înfrângeri consecutive suferite la mijlocul lui februarie, 0-4 cu Atletico Madrid, în Cupa Spaniei, şi 1-2 cu Girona. Barcelona are patru victorii la rând, în ultimele patru meciuri jucate, şi un golaveraj de 11-1, cifre care dau speranţe catalanilor în a obţine un rezultat pozitiv inclusiv în Anglia, mai ales că Newcastle nu este tipul de echipă foarte obişnuită cu fazele eliminatorii din Liga Campionilor.
Cele mai aşteptate meciuri din optimi se joacă, însă, miercuri seara, când avem programate confruntări precum Paris Saint Germain - Chelsea Londra şi Real Madrid - Manchester City.
Program meciuri Liga Campionilor
Marţi, 10 martie
19.45, Galatasaray Istanbul - FC Liverpool
22.00, Atalanta Bergamo - Bayern Munchen
22.00, Atletico Madrid - Tottenham Hotspur
22.00, Newcastle United - FC Barcelona
Miercuri, 11 martie
19.45, Bayer Leverkusen - Arsenal Londra
22.00, Bodo Glimt - Sporting Lisabona
22.00, Paris Saint Germain - Chelsea Londra
22.00, Real Madrid - Manchester City
Meciurile din manşa a doua se joacă pe 17 şi 18 martie.
