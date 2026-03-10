Antena Meniu Search
Programul meciurilor din optimile Ligii Campionilor: Newcastle - FC Barcelona, capul de afiş de marţi seara

Marţi şi miercuri se joacă meciurile din prima manşă a optimilor de finală din Liga Campionilor la fotbal, fază a competiţiei în care avem parte de dueluri extrem de tari.

de Cristi Ioniţă

la 10.03.2026 , 10:53
Newcastle United şi FC Barcelona se înfruntă în optimile de finală din Liga Campionilor la fotbal Newcastle United şi FC Barcelona se înfruntă în optimile de finală din Liga Campionilor la fotbal - Profimedia

Capul de afiş al zilei de marţi se anunţă a fi duelul dintre Newcastle United şi FC Barcelona. După ce au făcut instrucţie cu Qarabag Agdam, în play-off, 9-3 la general, englezii se pregătesc acum să dea piept cu un adversar mult mai tare.

Pe St. James Park vine o formaţie, FC Barcelona, care pare că şi-a regăsit busola, după cele două înfrângeri consecutive suferite la mijlocul lui februarie, 0-4 cu Atletico Madrid, în Cupa Spaniei, şi 1-2 cu Girona. Barcelona are patru victorii la rând, în ultimele patru meciuri jucate, şi un golaveraj de 11-1, cifre care dau speranţe catalanilor în a obţine un rezultat pozitiv inclusiv în Anglia, mai ales că Newcastle nu este tipul de echipă foarte obişnuită cu fazele eliminatorii din Liga Campionilor.

Cele mai aşteptate meciuri din optimi se joacă, însă, miercuri seara, când avem programate confruntări precum Paris Saint Germain - Chelsea Londra şi Real Madrid - Manchester City.

Program meciuri Liga Campionilor 

Marţi, 10 martie 

19.45, Galatasaray Istanbul - FC Liverpool

22.00, Atalanta Bergamo - Bayern Munchen

22.00, Atletico Madrid - Tottenham Hotspur

22.00, Newcastle United - FC Barcelona 

Miercuri, 11 martie

19.45, Bayer Leverkusen - Arsenal Londra

22.00, Bodo Glimt - Sporting Lisabona

22.00, Paris Saint Germain - Chelsea Londra

22.00, Real Madrid - Manchester City 

Meciurile din manşa a doua se joacă pe 17 şi 18 martie.

