Polițiștii din județul Gorj au întocmit un dosar penal după ce au prins în flagrant un bărbat de 25 de ani din Târgu Jiu, care transporta lemne fără documente legale. Întâmplarea a avut loc pe 12 martie, în zona Baia de Fier, iar autoutilitara și lemnul au fost ridicate de autorități.

Transport de lemne furate oprit în Baia de Fier, Gorj. Cât valorau buștenii

În urma verificărilor polițiștilor s-a descoperit că bărbatul nu avea niciun act de însoțire pentru materialul lemnos încărcat în autoutilitară.

„În urma verificărilor efectuate în bazele de date, a reieșit că pentru materialul lemnos încărcat în vehicul nu există documente de însoțire legale”, au transmis reprezentanții IPJ Gorj.

Autoutilitara a fost dusă la Ocolul Silvic Polovragi, unde lemnul a fost măsurat și a rezultat o cantitate de 14,975 mc de lemn rotund, esență rășinoase. Valoarea materialului lemnos confiscat este estimată la aproximativ 4085 lei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de transportul de material lemnos, neînsoțit de documente specifice de transport.

Polițiștii au mai transmis că astfel de controale vor continua pentru prevenirea infracțiunilor silvice și că cei care transportă lemn fără acte riscă dosar penal.

„Măsurile vizează protejarea pădurilor și respectarea legii privind transportul materialului lemnos”, precizează IPJ Gorj.

Laura Ilioiu

