Caz cumplit într-o comună din Galaţi. O tânără de 22 de ani, cu dizabilităţi a fost violată timp de şapte luni de tatăl său vitreg și de fratele acestuia. Abuzurile au avut loc în timp ce mama fetei se stingea în spital, răpusă de cancer. Ororile au ieșit la iveală abia după ce femeia a murit, iar rudele au descoperit, chiar la înmormântare că fata este însărcinată. Agresorii au fost arestaţi, iar tânăra e acum în grija unei surori.

"Erau liniștiți. Doar că nu știm nici noi cum s-a ajuns la acest caz destul de grav", a declarat Marian Puțanu, viceprimar Cerești.

De fapt nimeni nu ştie. Nimeni nu şi-a închipuit ce orori aveau loc în casa din vecini şi la câte abuzuri a fost supusă tânăra de 22 de ani, care a rămas fără apărare după ce mama ei s-a internat în spital. Cea care o îngrijea cu multă dăruire avea cancer şi era în fază terminală. Tânăra cu dizabilităţi a rămas în grija tatălui vitreg, un bărbat în vârstă de 55 de ani care s-a dovedit a fi un monstru. A violat-o de mai multe ori şi i-a permis şi fratelui său să o abuzeze.

Vecinii spun că nu știau nimic

Articolul continuă după reclamă

Vecinii ridică din umeri. Nu văd, nu ştiu, nu au văzut nimic. Şi poate... nici nu au vrut să vadă.

"Domnule, pe mine nu mă interesează... Pe mine nu mă interesează! E treaba lor". "Dar eu am fost după ei? Eu stau la oraş. Nu trebuia treaba asta, că era fată amârâtă", spun oamenii.

Asistentul social din comună a povestit că bărbatul era recidivist, după ce în tinereţe a fost condamnat pentru furt. Dar nu le-ar fi trezit nicio suspiciune.

"Într-adevăr, a avut o faptă din natură penală cu mulți ani în urmă, în rest omul... A avut și un serviciu, chiar atunci când s-au apărut probleme de la soție, s-a lăsat de muncă și a rămas să aibă grijă de fată. Deci nu ridica semne de întrebare. Adică n-am avut motiv să credem că se poate întâmpla ceva", a declarat Gicu Candrea, inspector Asistență Socială, Primăria Crețești.

Abia la înmormântare mamei, sora tinerei a văzut că aceasta este însărcinată în 5 luni. Şi a aflat tot ce se întâmplase. S-a dus imediat la poliţie, iar tatăl vitreg şi fratele lui au fost arestaţi.

"Cei doi bărbați în vârstă de 52, respectiv 55 de ani, sunt bănuiți de săvârșirea infracțiunii de viol în formă continuată", a declarat Felicia Tudoran, purtător de cuvânt IPJ Galați.

"Da, am văzut-o prin sat, săraca, chiar era bolnăvioară. Ar trebui luat o atitudine și făcut o lege pentru treaba asta, probabil închisoare. Dar cred că ar trebui să iau atitudine să fie pe viața asta, ca să nu se mai întâmple și alte cazuri", spune o localnică.

Tânăra abuzată este acum în grija surorii sale.

"A fost prioritar siguranța ei fizică în acest moment, astfel că a plecat împreună cu sora ei într-un loc fix, într-o loc sigur, în familie, cumva într-una altă localitate, într una altă... județ", a declarat Ania Calcan, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.

Reprezentanţii Direcţiei de Protecţie a Copilului Galaţi spun că o vor consilia pe tânără şi că la nevoie, după naştere fata ar putea sta cu copilul într-un centru maternal.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰