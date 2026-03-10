Mirel Rădoi, prezentat oficial drept noul antrenor principal de la FCSB

Oficialii FCSB au oficializat, miercuri, înregimentarea lui Mirel Rădoi, acesta fiind prezentat drept noul antrenor al echipei.

Mirel Rădoi a fost prezentat oficial drept noul antrenor principal de la FCSB - Facebook/FCSB

Informaţiile arată că Rădoi a semnat un contract valabil până în vară, iar obiectivul acestuia ar fi calificarea echipei în cupele europene. Pentru asta, însă, Rădoi trebuie să prindă unul dintre primele două locuri din play-out şi să câştige două meciuri de baraj, dintre care unul cu ocupanta locului 3 sau 4 din play-off.

Rădoi revine în postura de antrenor al FCSB după o pauză de mai bine de 10 ani, el conducând echipa şi în 2015.

Rădoi ar fi acceptat să-l ajute pe Gigi Becali doar până în vară pe motiv că şi-ar fi dat deja acordul să semneze, din iulie, un contract pe bani mulţi într-un campionat din Europa.

Mirel Rădoi îl înlocuieşte pe Elias Charalambous, care şi-a dat demisia după ce a ratat calificarea în play-off-ul actualului sezon al Superligii de fotbal. Rădoi va fi ajutat de un staff alcătuit din Mihai Ianovschi, Ionuț Stancu, Robert Tufiși, Horațiu Baciu și Denis Rădoi.

