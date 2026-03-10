Elizabeta Samara, eliminată în primul tur de la WTT Champions Chongqing
Elizabeta Samara, una dintre reprezentantele României de pe tabloul principal de la WTT Champions Chongqing, turneu de tenis de masă desfăşurat în China, a părăsit competiţia încă din primul tur.
Elizabeta Samara, eliminată în primul tur de la WTT Champions Chongqing - Profimedia
Românca (41 mondial) a întâlnit-o pe Kuai Man (China, 5 mondial), în Infinity Arena, într-un meci încheiat în trei seturi.
Conform news.ro, Elizabeta Samara a încercat să găsească soluţii în faţa adversarei mai bine cotate, însă a fost eliminată în primul tur, scor 0-3 (5-11, 5-11, 6-11).
Miercuri, de la 08:30, Bernadette Szocs o va întâlni pe Lily Zhang (SUA), pentru calificarea în faza optimilor de finală.
Articolul continuă după reclamă
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰