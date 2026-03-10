Antena Meniu Search
Elizabeta Samara, eliminată în primul tur de la WTT Champions Chongqing

Elizabeta Samara, una dintre reprezentantele României de pe tabloul principal de la WTT Champions Chongqing, turneu de tenis de masă desfăşurat în China, a părăsit competiţia încă din primul tur.

de Cristi Ioniţă

la 10.03.2026 , 15:00
Românca (41 mondial) a întâlnit-o pe Kuai Man (China, 5 mondial), în Infinity Arena, într-un meci încheiat în trei seturi.

Conform news.ro, Elizabeta Samara a încercat să găsească soluţii în faţa adversarei mai bine cotate, însă a fost eliminată în primul tur, scor 0-3 (5-11, 5-11, 6-11).

Miercuri, de la 08:30, Bernadette Szocs o va întâlni pe Lily Zhang (SUA), pentru calificarea în faza optimilor de finală.

Cristi Ioniţă
Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio.

elizabeta samara bernadette szocs wtt champions chongqing
