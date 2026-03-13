Trump le-a spus liderilor G7 că Iranul ar capitula, dar nu mai are un lider care să declare asta

Președintele american Donald Trump le-a transmis miercuri liderilor statelor din G7, într-o reuniune online, că Iranul ar fi aproape de capitulare, potrivit a trei oficiali din țările participante care au fost informați despre discuție, citaţi de Axios . La doar o zi distanță, noul lider suprem al Iranului a transmis însă primul său mesaj public, în care a promis că țara va continua lupta.

Trump este la fel de încrezător în privința rezultatului războiului în discuțiile private precum este și în declarațiile publice. Însă evaluarea sa se lovește de o realitate mult mai complexă pe teren. Cu toate acestea, regimul iranian nu dă semne că s-ar afla în pragul capitulării sau al prăbușirii, iar în ziua a 14-a a războiului încearcă să obțină mai multă influență prin blocarea Strâmtorii Ormuz.

Trump spune că nu mai există lideri la Teheran care să poată anunța capitularea

În timp ce susținea că Iranul este aproape de capitulare, Trump a sugerat și că nu mai există oficiali în viață la Teheran care să aibă puterea de a lua o astfel de decizie:

Trump l-a ironizat pe noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, numindu-l "o figură minoră", iar anterior le-a declarat jurnaliștilor de la Axios că fiul ayatollahului Ali Khamenei ar fi "inacceptabil" pentru SUA.

Mojtaba Khamenei promite răzbunare și noi fronturi în război

Într-un mesaj difuzat joi la televiziunea de stat, Mojtaba Khamenei a promis că va răzbuna "martirii" Iranului și că va deschide noi fronturi în război "acolo unde inamicul are puțină experiență și este foarte vulnerabil".

Khamenei a declarat că Iranul va continua să amenințe Strâmtoarea Ormuz, unde atacurile asupra petrolierelor au împins deja prețul petrolului peste 100 de dolari pe baril și au alimentat temerile privind o criză economică globală.

Liderii G7 cer încheierea rapidă a conflictului

Convorbirea a avut loc pe fondul îngrijorărilor majore ale liderilor G7 privind impactul economic tot mai mare al războiului. Toți ceilalți lideri au făcut apel la Trump să pună capăt conflictului cât mai rapid, subliniind că Strâmtoarea Ormuz trebuie securizată urgent, au declarat pentru Axios doi oficiali informați despre discuție.

Trump a spus că situația din zona Ormuz se îmbunătățește și că navele comerciale ar trebui să reia operațiunile în regiune, potrivit unui oficial informat despre convorbire. În aceeași noapte, cel puțin două petroliere au fost incendiate în largul coastelor Irakului.

Criza din Strâmtoarea Ormuz ar putea avantaja Rusia

Pe măsură ce criza din Strâmtoarea Ormuz împinge prețul petrolului peste 100 de dolari, Rusia, un mare producător de petrol, ar putea avea de câștigat. Cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer și președintele francez Emmanuel Macron i-au cerut lui Trump, în timpul convorbirii, să nu permită Moscovei să profite de război sau să primească relaxări ale sancțiunilor, au declarat doi oficiali.

La câteva ore după discuție, Kirill Dmitriev, emisar al lui Vladimir Putin, s-a întâlnit în Florida cu consilierii lui Trump Steve Witkoff și Jared Kushner pentru a discuta despre criza energetică globală. Joi, în ciuda obiecțiilor celor trei puteri europene, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat o excepție de o lună de la sancțiunile asupra petrolului rusesc. Excepția se aplică doar petrolului deja aflat în tranzit și care nu are legătură cu Iranul, scopul fiind stabilizarea piețelor energetice globale.

Luca Bădilă

