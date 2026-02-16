Clasament ATP, 16 februarie 2026: Alex de Minaur urcă pe locul 6 mondial
Reprezentanţii ATP au dat publicităţii, luni, 16 februarie 2026, noul clasament al celor mai buni jucători de tenis din lume, iar cifrele arată că australianul Alex de Minaur este unul dintre marii performeri ai săptămânii.
Alex de Minaur a câştigat, duminică, turneul masculin de tenis de la Rotterdam (Olanda), 6-3, 6-2, în finala cu canadianul Felix Auger Aliassime, iar luni a urcat două poziţii în clasamentul ATP, reuşind să-i depăşească, pe americanul Taylor Fritz, dar şi pe învinsul său din finala de la Rotterdam.
TOP 10 ATP arată astfel: 1. Carlos Alcaraz (Spania) - 13.150 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 10.300 puncte, 3. Novak Djokovic (Serbia) - 5.280 puncte, 4. Alexander Zverev (Germania) - 4.605 puncte, 5. Lorenzo Musetti (Italia) - 4.405 puncte, 6. Alex de Minaur (Australia) - 4.250 puncte, 7. Felix Auger Aliassime (Canada) - 4.230 puncte, 8. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 4.220 puncte, 9. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 4.050 puncte, 10. Alexander Bublik (Kazahstan) - 3.405 puncte.
Dintre jucătorii români, cel mai bine clasat rămâne Filip Cristian Jianu. Acesta a urcat două poziţii, până pe locul 247 mondial, cu 225 puncte. Jianu este urmat de Gabi Boitan, care a urcat o poziţie, până pe locul 313 mondial, cu 159 puncte, şi de Cezar Creţu, care a pierdut patru poziţii şi a ajuns pe locul 378 mondial, cu 126 puncte.
