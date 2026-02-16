Antena Meniu Search
Universitatea Craiova - FCSB 1-0. Campioana, în pericol să rateze play-off-ul

Etapa a 27-a a Superligii de fotbal a programat, duminică seara, unul dintre cele mai aşteptate dueluri ale sezonului, cel dintre Universitatea Craiova şi FCSB.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 07:16
Palestinianul Assad Al Hamlawi a adus victoria Universităţii Craiova în meciul cu FCSB Palestinianul Assad Al Hamlawi a adus victoria Universităţii Craiova în meciul cu FCSB - Profimedia

Încurajaţi frenetic de peste 20.000 de susţinători, oltenii au obţinut victoria la limită, 1-0, graţie unui gol marcat de internaţionalul palestinian Assad Al Hamlawi. Atacantul de 25 de ani a marcat singurul gol al meciului în minutul 23, aducând formaţiei sale cele trei puncte.

Deşi avea mare nevoie de un rezultat pozitiv pentru a se menţine în lupta pentru play-off, FCSB a intrat prost în meci şi şi-a revenit abia după pauză. Chiar şi aşa, oaspeţii au ratat câteva ocazii importante, în special prin Bîrligea.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova s-a distanţat în fruntea clasamentului, având, în acest moment, patru puncte avans faţă de principalele urmăritoare, Dinamo Bucureşti şi Rapid Bucureşti. În schimb, FCSB rămâne în afara locurilor de play-off şi este obligată să câştige ultimele trei meciuri pe care le mai are de jucat din sezonul regulat pentru a prinde biletele către "masa bogaţilor".

În celelalte meciuri din etapa a 27-a a Superligii de fotbal s-au înregistrat rezultatele: Farul Constanţa - Rapid Bucureşti 3-1, UTA Arad - FC Botoşani 2-1, Universitatea Cluj - Csikszereda Miercurea Ciuc 4-1, Metaloglobus Bucureşti - Oţelul Galaţi 0-1, Petrolul Ploieşti - FC Argeş 2-1.

Runda se încheie luni, 16 februarie 2026, când sunt programate meciurile AFC Hermannstadt - CFR Cluj (ora 17.00) şi Dinamo Bucureşti - Unirea Slobozia (ora 20.00).

