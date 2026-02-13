Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Ilia Malinin, mare favorit în finala la patinaj artistic masculin

În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar vineri seara ar urma să aflăm numele campionului olimpic din proba de patinaj artistic masculin.

Vineri, de la ora 20.00, se desfăşoară programul liber în proba de patinaj artistic masculin, program ce reprezintă, de fapt, finala la această probă.

După prima parte a probei, programul scurt, care s-a desfăşurat marţi seara, favorit la medalia de aur a devenit americanul Ilia Malinin, sportiv care a dominat competiţia.

Malinin a pus peste cinci puncte între el şi japonezul Yuma Kagiyama şi aproape şase puncte între el şi francezul Adam Siao Him Fa, astfel că beneficiază de un avans considerabil înainte de programul liber.

Articolul continuă după reclamă

Totuşi, Malinin nu a reuşit să depăşească recordul de la programul scurt. A încheiat proba de marţi cu 108,16 puncte, rezultat mai slab decât 113,97 puncte, rezultatul cu care campionul olimpic en-titre, Nathan Chen, încheia programul scurt la ediţia precedentă a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰