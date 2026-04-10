Elena Gabriela Ruse, victorie mare cu Jelena Ostapenko în sferturile de la Linz

Jucătoarea română de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului feminin de tenis de la Linz (Austria), competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste un milion de euro.

Elena Gabriela Ruse s-a calificat în semifinalele turneului feminin de tenis de la Linz (Austria)

Sportiva noastră, ocupanta locului 87 mondial, nu s-a calificat oricum ci obţinând una dintre cele mai spectaculoase victorii ale carierei, 4-6, 6-4, 6-1, cu Jelena Ostapenko, din Letonia, ocupanta locului 23 mondial şi a 4-a favorită a competiţiei. Succesul a venit la capătul unei partide care a durat două ore şi 23 de minute şi în care diferenţa s-a făcut în special la serviciu. Dacă Elena Gabriela Ruse a reuşit nu mai puţin de nouă aşi, Ostapenko şi-a trecut în cont 10 duble-greşeli.

Graţie succesului obţinut vineri, Elena Gabriela Ruse şi-a asigurat un cec în valoare de 57.395 de euro, dar şi 195 de puncte WTA care o ajută să urce până în jurul locului 60 din clasamentul WTA Ranking Live.

Mai mult, Ruse şi-a asigurat şi un posibil rendez-vous, în semifinale, cu Sorana Cîrstea, în cazul în care Sorana trece şi ea de rusoaica Mirra Andreeva, locul 10 mondial şi principala favorită a competiţiei.

