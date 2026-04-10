Elena Gabriela Ruse, victorie mare cu Jelena Ostapenko în sferturile de la Linz

Jucătoarea română de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, vineri, în semifinalele turneului feminin de tenis de la Linz (Austria), competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste un milion de euro.

Sportiva noastră, ocupanta locului 87 mondial, nu s-a calificat oricum ci obţinând una dintre cele mai spectaculoase victorii ale carierei, 4-6, 6-4, 6-1, cu Jelena Ostapenko, din Letonia, ocupanta locului 23 mondial şi a 4-a favorită a competiţiei. Succesul a venit la capătul unei partide care a durat două ore şi 23 de minute şi în care diferenţa s-a făcut în special la serviciu. Dacă Elena Gabriela Ruse a reuşit nu mai puţin de nouă aşi, Ostapenko şi-a trecut în cont 10 duble-greşeli.

Graţie succesului obţinut vineri, Elena Gabriela Ruse şi-a asigurat un cec în valoare de 57.395 de euro, dar şi 195 de puncte WTA care o ajută să urce până în jurul locului 60 din clasamentul WTA Ranking Live.

Mai mult, Ruse şi-a asigurat şi un posibil rendez-vous, în semifinale, cu Sorana Cîrstea, în cazul în care Sorana trece şi ea de rusoaica Mirra Andreeva, locul 10 mondial şi principala favorită a competiţiei.

Articolul continuă după reclamă

Întrebarea zilei Credeţi că preţurile de la pompă vor mai reveni la nivelul dinainte de război? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰