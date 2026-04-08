Elena Gabriela Ruse, calificare spectaculoasă în sferturile turneului de tenis de la Linz 

Elena Gabriela Ruse, locul 87 mondial, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Linz (Austria), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste un milion de euro.

Sportiva noastră a revenit de la 0-1 la seturi şi s-a impus, scor 4-6, 6-4, 6-4, în confruntarea cu Dayana Yastremska, din Ucraina, locul 49 mondial, la capătul unui meci care a durat circa două ore şi jumătate.

Graţie acestui succes, Elena Gabriela Ruse şi-a asigurat un cec în valoare de 30.435 de euro şi 108 puncte WTA, acestea din urmă permiţându-i să urce până undeva în jurul locului 67, în clasamentul WTA Ranking Live.

Pentru Elena Gabriela Ruse urmează un meci cu învingătoarea dintre letona Jelena Ostapenko, a 4-a favorită a competiţiei, şi Alexandra Eala, din Filipine. Elena Gabriela Ruse nu s-a mai întâlnit, până acum, cu Jelena Ostapenko, în timp ce pe Eala a învins-o la US Open, în 2024, 3-6, 6-1, 6-4.

Însă, până la meciul Elenei Gabriela Ruse din sferturi, miercuri seara, în optimi, avem şi meciul dintre Sorana Cîrstea, a 5-a favorită a competiţiei, şi Dalma Galfi, din Ungaria. Sorana a învins-o pe Dalma anul trecut, la Hong Kong, 7-5, 6-3.

