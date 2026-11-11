Endrick, pe picior de plecare de la Real Madrid. Cluburi de top şi-l doresc pe brazilian 

Nemulţumit de statutul pe care îl are la Real Madrid, atacantul brazilian Endrick îşi doreşte să părăsească, din nou, echipa, după ce în sezonul 2025-2026 a fost împrumutat la Lyon.

Brazilianul Endrick este nemulţumit de statutul pe care îl are la Real Madrid - Profimedia

Endrick se considera un fotbalist demn de luat în seamă pentru atacul Realului, după experienţa acumulată în Franţa, dar a bifat doar 140 de minute în actualul sezon, în locul său fiind preferat de multe ori inclusiv Carlos Espi, tânărul atacant de la Levante.

Mai mult, despre Endrick se spune că nu este un fotbalist pe placul antrenorului Jose Mourinho, care îşi doreşte fotbalişti bătăioşi în lot, astfel că zilele brazilianului la Real Madrid sunt numărate.

Arsenal Londra este în pole position pentru a-şi asigura serviciile fotbalistului de 20 ani, însă Sporting Lisabona şi AS Roma sunt şi ele extrem de interesate în a-şi asigura serviciile brazilianului.