Enzo Fernandez la Manchester City, pentru 145 de milioane de euro, ar putea fi ultima lovitură din mercato

Perioada de transferuri din fotbalul european este pe final astfel că marţi am putea asista la câteva lovituri de mercato, inclusiv trecerea argentinianului Enzo Fernandez de la Chelsea Londra la Manchester City.

Mijlocaşul argentinian Enzo Fernandez este aşteptat să semneze cu Manchester City - Profimedia

Ultimele informaţii arată că Chelsea a acceptat oferta decisivă a "cetăţenilor", dar mutarea ar putea fi pusă pe "hold" dintr-un alt motiv. Oficialii londonezilor nu doresc să semneze actele până când nu bat palma cu un înlocuitor pentru fotbalistul argentinian.

Conform unor informaţii oferite inclusiv de celebrul Fabrizio Romano, Enzo Fernandez ar urma să treacă la Manchester City pentru circa 145 de milioane de euro. Dacă s-ar oficializa, mutarea ar urma să devină una dintre cele mai costisitoare din istoria fotbalului şi inclusiv a fotbalului englez.

Enzo Fernandez, 25 de ani, este din 2023 la Chelsea Londra, londonezii cumpărându-l cu 121 de milioane de euro de la Benfica Lisabona. Argentinianul a marcat 31 de goluri în 170 de meciuri jucate pentru Chelsea şi a câştigat Conference League şi Campionatul Mondial al cluburilor, dar în ultima perioadă şi-a manifestat dorinţa de a face pasul către Manchester City, fiind convins că "cetăţenii" l-ar putea ajuta să câştige competiţii mai multe şi mai importante.