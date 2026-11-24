Decizia a venit după ce FC Botoşani a ajuns la şase meciuri oficiale fără victorie. Trupa moldavă a înregistrat trei egaluri şi trei înfrângeri în ultimele şase meciuri jucate.

Mai mult, FC Botoşani a ratat victoria în ultimul meci jucat, 3-3 cu FC Voluntari, deşi întâlnea o adversară mai slab cotată şi chiar a avut 3-0 în minutul 64, înainte ca adversarii să puncteze de trei ori într-un interval de 10 minute.

"Mulțumim, Marius Croitoru! FC Botoșani și antrenorul Marius Croitoru au reziliat înțelegerea contractuală în condiții amiabile. Alături de Marius Croitoru, și-a încetat relațiile contractuale și antrenorul secund, Codrin Mindirigiu. Vom reveni în perioada următoare cu precizări despre numirea unui nou antrenor principal și a eventualelor schimbări din staff-ul tehnic al FC Botoșani", a fost mesajul transmis de şefii lui FC Botoşani.

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Ultimele informaţii arată că noul antrenor al lui FC Botoşani ar urma să fie spaniolul Felip Ortiz, tehnician de 49 de ani care a crescut la FC Barcelona şi a evoluat la echipe precum Extremadura, Salamanca sau Gimnastic. Ca antrenor, Felip Ortiz a fost antrenor secund la FC Barcelona B, FC Barcelona sau Al Shabab şi a fost antrenor principal la echipa de tineret a lui Gimnastic şi la Inter Escaldes.