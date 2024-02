Formula 1 ar putea face faţă unui număr mai mare de 24 de curse, susţine un fost şef din F1 născut în România. Noul sezon se vede pe canalele Antena şi în AntenaPLAY

Calendarul din 2024 al Formulei 1 are un număr record de 24 de curse, dar Otmar Szafnauer, fost şef de echipă, consideră că limita maximă ar putea fi şi mai mare, relatează Reuters, citată de news.ro. Antena este casa Formulei 1 în România pentru următorii 3 ani. Cele 24 de curse ale celui mai spectaculos sezon din istoria legendară a acestui sport vor fi transmise integral de posturile Antena şi platforma AntenaPLAY.

Americanul născut în România în 1964, aflat într-o pauză până în august, după ce mandatul său de director al Alpine s-a încheiat în iulie anul trecut, a declarat pentru Reuters, înainte de startul sezonului în Bahrain, că simte că "sportul ar putea face mai mult cu o planificare atentă."

Curse profitabile

"Din punctul meu de vedere, dacă se planifică bine, cred că între 25 şi 30 este un număr corect", a spus el - o opinie controversată într-un sport care se teme de epuizarea personalului. "Dacă mergi la 30, ai într-adevăr două echipe (în cadrul unei echipe) şi fiecare echipă face 15. Este o viaţă uşoară în comparaţie cu ceea ce ai astăzi". Szafnauer, care a fost anterior director şi la Aston Martin şi Force India/Racing Point, a declarat că a început să se gândească în timp ce era la Alpine la logistica modului în care să îşi menţină angajaţii fericiţi şi să facă mai multe curse. De la plecarea sa, compania Soft Pauer, pe care a cofondat-o şi care a produs aplicaţia originală de cronometrare F1, a lansat o aplicaţie EventR pentru a facilita deplasările în grup pentru echipele de curse.

"Înţeleg ce face Liberty (Media), este ceea ce trebuie pentru sport", a declarat Szafnauer despre expansiunea treptată a deţinătorilor drepturilor comerciale - în special în Statele Unite, unde sunt acum trei curse - de când a preluat F1 în 2017. "Suntem un sport global, cu adevărat global şi ar trebui să mergem la 25, 26, 27 de curse?". Szafnauer a amintit cum seria de stock-car-uri NASCAR obişnuia să aibă peste 40 de curse doar în Statele Unite, înainte de cele 36 actuale.

"Dacă spui 'OK, ce zici de 26 de curse sau 28 de curse în toate ţările din lume? Da, asta este sustenabil. Dar calendarul trebuie să permită acest lucru", a spus el. "Dacă poţi rezolva aspectele logistice, ceea ce cred că se poate face cu puţină planificare, şi apoi poţi rezolva elementul uman, ceea ce cred că ne pricepem să facem, trebuie doar să priveşti lucrurile într-un mod creativ."

Sub conducerea lui Bernie Ecclestone, calendarul nu a depăşit 17 curse până în 2004. A ajuns la 20 până în 2012 şi la 21 pentru prima dată în 2016. Directorul general al Formulei 1, Stefano Domenicali, a declarat anul trecut, pe fondul îngrijorărilor legate de dorinţa proprietarilor sportului de a adăuga mai mult, că 24 de curse este numărul corect. Domenicali a mai spus, însă, că există suficient interes din partea promotorilor pentru cel puţin 30 de curse, sportul fiind dornic să includă o cursă în Africa şi Madridul fiind anunţat ca o nouă locaţie pentru 2026.

Mohammed Ben Sulayem, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), are o viziune diferită şi a declarat pentru Reuters, în octombrie anul trecut, că acest sport are nevoie de "mai multe echipe şi mai puţine curse". Calendarul din acest an se întinde între 2 martie şi 8 decembrie, cu trei curse triple, inclusiv cea de închidere care duce echipele din Las Vegas în Qatar şi o finală la Abu Dhabi în weekend-uri succesive. De când Bahrainul a găzduit primul Mare Premiu din Orientul Mijlociu, în 2004, acest sport a devenit şi mai global, cu curse profitabile în ţări precum Arabia Saudită, Azerbaidjan şi Qatar.

Szafnauer a declarat că va veni momentul în care echipele, acum sustenabile cu o cotă mai mare din venituri şi cu un plafon de buget cu marjă de manevră pentru mai multe curse, vor împărţi sezonul între două echipaje pentru a uşura sarcina. El a spus că a încercat să înceapă procesul la Alpine, oferind unui potenţial angajat de strategie posibilitatea de a lucra 10 curse pe circuit şi 10 la fabrică cu patru "wild card-uri".

"Wild card-ul înseamnă că alegi patru curse pe care nu le faci nici de la distanţă, nici de pe circuit", a explicat el. "Oamenii se uită la asta şi spun că îmi ocupă prea mult din viaţă şi, prin urmare, ratez zile de naştere şi nunţi şi toate lucrurile pe care nu vreau să le ratez. Există o modalitate de a ocoli asta. Felul meu de a o rezolva a fost: "Bine, din cele 24, faci 20 şi primeşti patru wild card-uri. Spune-ne în avans care sunt wild cardurile şi ne vom descurca."

