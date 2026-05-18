Minim 3 milioane de euro pentru Universitatea Craiova, după ce a devenit noua campioană a României la fotbal

Universitatea Craiova a devenit, duminică seara, noua campioană a României la fotbal, după ce s-a impus, scor 5-0, în meciul decisiv jucat împotriva celor de la Universitatea Cluj, pe teren propriu.

Oltenii au abordat meciul perfect, din punct de vedere tactic. Au pus presiune încă din start, iar aceasta a dat roade, Universitatea Craiova conducând cu 2-0 încă din minutul 8, graţie golurilor marcate de Matei şi Al Hamlawi.

Din acel moment, jocul a curs într-o singură direcţie, victoria categorică a oltenilor fiind facilitată şi de cartonaşul roşu încasat de Mendy, de la oaspeţi, în minutul 42.

Universitatea Craiova a mai punctat de trei ori după pauză, prin Al Hamlawi, Mekvabishvili şi Băsceanu, iar în Bănie a fost sărbătoare în noaptea de duminică spre luni, Universitatea asigurându-şi titlul de campioană cu o etapă înainte de finalul sezonului.

Graţie acestui succes, Universitatea Craiova şi-a asigurat minim trei milioane de euro, suma pe care o încasează campioana din drepturile TV. La această sumă se adaugă premiul oferit de Federaţia Română de Fotbal şi bonusurile oferite de sponsorii echipei.

Totuşi, marea speranţă a Universităţii Craiova o reprezintă parcursul în cupele europene în sezonul 2026-2027. Din postura de campioană naţională, Universitatea este, deja, la două tururi de accederea într-o grupă. Concret, dacă trece de primele două tururi preliminare din Champions League, Universitatea este sigură de măcar accederea în grupa de Conference League.

Pe lângă Universitatea Craiova în Champions League, România va mai fi reprezentată, în sezonul viitor al cupelor europene, de Universitatea Cluj în Europa League şi de CFR Cluj şi câştigătoarea barajului de Europa în Conference League.

