Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Strasbourg

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Strasbourg (Franţa), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste un milion de euro.

Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Strasbourg Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Strasbourg - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Sportiva noastră, locul 33 mondial, s-a impus în optimi, scor 6-1, 7-5, în confruntarea cu daneza Clara Tauson, locul 21 mondial şi favorită 4, la capătul unui meci care a durat o oră şi 48 de minute.

Jaqueline, care profită de turneul de la Strasbourg pentru a se încălzi pentru Roland Garros, a controlat disputa de la un capăt la celălalt, profitând din plin în special de punctele făcute cu primul serviciu.

Graţie victoriei de miercuri, Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec în valoare de 30.435 de euro şi 108 puncte WTA, dar şi un rendez-vous, în sferturi, cu Daria Kasatkina, din Australia.

Articolul continuă după reclamă

Deşi a fost obligată să joace calificări pentru a prinde un loc pe tabloul principal, Kasatkina, locul 62 mondial, a obţinut două victorii spectaculoase pe tabloul principal, 7-5, 6-3, cu Liudmila Samsonova, din Rusia, favorită 6, şi 6-1, 6-3, cu americanca Peyton Stearns.

Jaqueline Cristian şi Daria Kasatkina s-au înfruntat de patru ori până acum, iar românca s-a impus o singură dată, dar a făcut-o în ultimul meci direct, 6-4, 6-0, la Adelaide, la începutul acestui an.

jaqueline cristian victorie strasbourg jaqueline cristian calificare strasbourg
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale
Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza sistemului e-Factura?
Observator » Sport » Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Strasbourg
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.