Jaqueline Cristian s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Strasbourg

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Strasbourg (Franţa), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste un milion de euro.

Sportiva noastră, locul 33 mondial, s-a impus în optimi, scor 6-1, 7-5, în confruntarea cu daneza Clara Tauson, locul 21 mondial şi favorită 4, la capătul unui meci care a durat o oră şi 48 de minute.

Jaqueline, care profită de turneul de la Strasbourg pentru a se încălzi pentru Roland Garros, a controlat disputa de la un capăt la celălalt, profitând din plin în special de punctele făcute cu primul serviciu.

Graţie victoriei de miercuri, Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec în valoare de 30.435 de euro şi 108 puncte WTA, dar şi un rendez-vous, în sferturi, cu Daria Kasatkina, din Australia.

Deşi a fost obligată să joace calificări pentru a prinde un loc pe tabloul principal, Kasatkina, locul 62 mondial, a obţinut două victorii spectaculoase pe tabloul principal, 7-5, 6-3, cu Liudmila Samsonova, din Rusia, favorită 6, şi 6-1, 6-3, cu americanca Peyton Stearns.

Jaqueline Cristian şi Daria Kasatkina s-au înfruntat de patru ori până acum, iar românca s-a impus o singură dată, dar a făcut-o în ultimul meci direct, 6-4, 6-0, la Adelaide, la începutul acestui an.

