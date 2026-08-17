Gheorghe Hagi, marele plan înainte de UEFA Nations League: "Vrem să construim o mentalitate de învingător"

Naţionala de fotbal a României va debuta în luna septembrie în UEFA Nations League, iar cu ceva mai mult de o lună până la primul meci, cel cu Suedia, din 25 septembrie, din deplasare, selecţionerul Gheorghe Hagi a ţinut să anunţe planul pe care doreşte să-l implementeze la echipa naţională.

Printre altele, Gheorghe Hagi a recunoscut că fotbaliştii români au o problemă în ceea ce priveşte mentalitatea, dar a precizat că "am adus în vestiar sentimentul pe care trebuie să-l aibă fiecare jucător, acela de a fi cel mai bun și de a da totul. Vrem să construim o mentalitate de învingător. E un minus pe care-l avem, dar aș vrea să creez un mediu pozitiv, în care jucătorii să se exprime la capacitate maximă. Și să fac echipa să se exprime la un nivel foarte bun".

De asemenea, Gheorghe Hagi a amintit de meciurile amicale jucate în iunie, 1-1 cu Georgia, în deplasare, şi 2-1 cu Ţara Galilor, acasă, meciuri despre care selecţionerul a spus că "am făcut cât am putut. Posesia, circulația și construcția au fost bune, dar am suferit puțin la combinațiile din atac. Îmi place să jucăm agresiv în jumătatea adversă. Am avut momente bune în cele două meciuri. Trebuie să mai lucrăm la posesie și la atacul pozițional".

Nu în ultimul rând, Gheorghe Hagi a transmis că "suntem la început, dar trebuie să avem o mentalitate de campioni. O văd în felul meu. Adică un jucător trebuie să fie convins de ceea ce face, să creadă în ceea ce face și să aibă curaj. Sper ca băieții să mă înțeleagă, iar eu și staff-ul să-i facem să fie mai buni".

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România este în grupă cu Polonia, Bosnia Herţegovina şi Suedia, în ediţia 2026-2027 a UEFA Nations League, iar în perioada 25 septembrie - 5 octombrie va disputa nu mai puţin de patru din cele şase meciuri programate în total, "tricolorii" urmând să joace cu Suedia în deplasare, pe 25 septembrie, cu Bosnia Herţegovina acasă, pe 28 septembrie, cu Polonia în deplasare, pe 2 octombrie, şi cu Suedia acasă, pe 5 octombrie. Ultimele două meciuri din grupă, cu Polonia acasă şi cu Bosnia Herţegovina în deplasare, sunt programate pe 14 şi, respectiv, 17 noiembrie.