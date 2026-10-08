Pep Guardiola este aşteptat să asiste la meciul din Liga Campionilor dintre Manchester City şi Paris Saint-Germain săptămâna viitoare - primul meci pe teren propriu al clubului de când au fost găsiţi vinovaţi de majoritatea celor 115 acuzaţii aduse împotriva lor de către Premier League.

Guardiola se întoarce la Manchester City. Va fi prezent la duelul cu PSG - Shutterstock

Va fi prima dată când spaniolul se întoarce pe stadionul Etihad de când a părăsit clubul la sfârşitul sezonului trecut, după un deceniu ca manager.

La începutul acestei luni, o comisie independentă a găsit clubul vinovat de toate acuzaţiile legate de încălcarea reglementărilor financiare ale Premier League între sezoanele 2009-10 şi 2017-18.

City continuă să nege orice abatere şi a depus apel împotriva constatărilor din raportul Premier League, care a afirmat că clubul a umflat în mod fals veniturile comerciale cu 830 de milioane de lire sterline prin contracte "false".

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În urma verdictului, Guardiola, în vârstă de 55 de ani, a susţinut proprietarii şi conducerea lui City şi a declarat că va fi "întotdeauna" alături de club.

"Vreau ca fiecare fan al lui Manchester City din întreaga lume să ştie că sunt aici; mai mult ca niciodată", a postat el pe reţelele de socializare.

"Sunt, am fost întotdeauna şi voi fi mereu alături de clubul meu, de proprietarul meu, de preşedintele meu, Ferran [Soriano], de jucători, de staff, de Enzo [Maresca] şi de voi, singurii noştri suporteri. Să fiu clar: vom trece prin asta împreună. Vă iubesc pe toţi."

City revine în acţiune după pauza internaţională de trei săptămâni împotriva celor de la Liverpool, duminică. Echipa lui Enzo Maresca o va găzdui apoi pe PSG, deţinătoarea Ligii Campionilor, miercuri, 14 octombrie, meci pe care se aşteaptă ca Guardiola să-l urmărească din tribunele Etihad.

În deceniul în care Guardiola a condus City, acesta a condus clubul către şase titluri în Premier League - inclusiv un număr record de patru la rând între 2020 şi 2021 - precum şi către Liga Campionilor, trei Cupe FA şi cinci Cupe ale Ligii.

Înainte de plecarea sa, Guardiola a vorbit despre acuzaţiile aduse lui City în noiembrie 2024 şi a spus că "va fi aici" chiar dacă clubul ar retrograda.