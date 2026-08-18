Hakan Calhanoglu, comparaţie între antrenorii de la Inter: "Chivu este mai interesat de tine ca persoană"

De cinci ani la Internazionale Milano, campioana Italiei, mijlocaşul turc Hakan Calhanoglu a lucrat cu doi antrenori, Simone Inzaghi şi Cristian Chivu, şi nu a ezitat să facă o comparaţie între cei doi.

Fotbalistul turc, care a câştigat titlul de campion al Italiei atât cu Inzaghi, cât şi cu Chivu, a ţinut să precizeze, printre altele, că "Cristi Chivu este diferit, este mai interesat de tine ca persoană. Pentru Chivu, fotbalul nu mai este important, ceea ce contează eşti tu ca persoană, cum te simţi. Este mereu disponibil, îţi dă încredere şi te face să te simţi bine. Desigur, există şi un aspect tactic important. Vrea să te antrenezi 100%, dar este ca un frate şi un prieten. Poţi vorbi cu el despre orice, te ajută mereu şi asta îmi place. Am avut multe de rezolvat şi m-a ajutat mult. Îi mulţumesc pentru asta".

Totuşi, Hakan Calhanoglu a avut cuvinte de laudă şi la adresa lui Simone Inzaghi, spunând despre acesta că "m-a vrut foarte mult când a venit la Inter şi am crescut mult alături de el, ca jucător şi ca persoană".

Despre sezonul 2026-2027, turcul a transmis că "scopul este întotdeauna acelaşi, să câştigăm şi să dominăm. În cinci ani, am câştigat opt trofee şi am jucat în două finale de Liga Campionilor. Mi-ar fi plăcut să câştig una, dar ăsta e fotbalul. Scopul este întotdeauna să ne dovedim valoarea în Italia, să încercăm să câştigăm iarăşi şi să dominăm. Vom încerca din nou".