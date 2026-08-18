Cum seacă râurile Europei și amenință economia continentului. Analiză WSJ

Nivelul Rinului la Kaub, comparaţie 2026 vs 2025 WSJ

Producția de energie

Nivelul Dunării a scăzut atât de mult, încât fluviul nu a mai putut furniza apa de răcire necesară singurei centrale nucleare din România.

Centrala de la Cernavodă, care asigură aproximativ o cincime din necesarul de energie electrică al României, a fost oprită la jumătatea lunii august, după ce încercările armatei de a devia mai multă apă către centrală folosind explozibili nu au dat rezultate.

Și centrala nucleară Paks din Ungaria, care produce aproximativ 40% din energia electrică a țării, a ajuns în pragul opririi din cauza deficitului de apă.

Agricultura

În agricultură, Padul, cel mai lung râu din Italia, este esențial pentru irigarea terenurilor agricole. Când debitul scade foarte mult, presiunea apei dulci care curge spre mare devine mai slabă, iar apa sărată din Marea Adriatică pătrunde mai ușor în amonte, ceea ce reprezintă o amenințare pentru culturi.

Transport

În unele zone ale Rinului, principala arteră economică a Europei de Vest, navele au fost obligate să transporte doar 20% din capacitatea normală de încărcătură, ceea ce a dus la creșterea costurilor de transport și la perturbarea lanțurilor de aprovizionare.

La Kaub, unul dintre cele mai importante puncte pentru navigația comercială pe Rin, nivelul apei (indicatorul măsurat pentru navigație) a coborât în această vară la aproximativ 24 de centimetri, iar la un moment dat, chiar sub 8 centimetri. Navele au putut circula în continuare, dar cu încărcături mult mai mici, ceea ce a făcut transporturile mai puțin rentabile.

Scăderea nivelului Dunării, al doilea cel mai lung fluviu din Europa, care traversează 10 țări, din Germania până la Marea Neagră, a perturbat şi navigația, pe lângă producția de energie, și a pus o presiune în plus asupra resurselor de apă din regiune.

Nivelul zilnic al Rinului la Kaub şi nivelul zilnic al Dunării la Cernavodă: Evoluţia în 2026 vs 2025