Cum seacă râurile Europei și amenință economia continentului. Analiză WSJ
O serie de episoade severe de caniculă și perioade prelungite de secetă au transformat vară aceasta în întreaga Europă multe albii de râuri în întinderi aride de nisip şi au făcut ca nivelul apei să ajungă la minime record, arată o analiză The Wall Street Journal.
Nivelul apei de pe artere vitale pentru comerț și agricultură, printre care Rinul, Dunărea și Padul, a ajuns la niveluri minime record. Seceta a perturbat transportul de mărfuri, a forţat oprirea reactoarelor la centrale nucleare şi a afectat agricultura.
Râurile Europei, la debite extrem de scăzute
Cu ajutorul imaginilor din satelit, The Wall Street Journal a analizat râurile europene pentru a calcula apa vizibilă la suprafață: zonele mai deschide la culoare indică apă mai puţină. Publicația a comparat situația actuală cu cea din aceeași perioadă a anului trecut.
Producția de energie
Nivelul Dunării a scăzut atât de mult, încât fluviul nu a mai putut furniza apa de răcire necesară singurei centrale nucleare din România.
Centrala de la Cernavodă, care asigură aproximativ o cincime din necesarul de energie electrică al României, a fost oprită la jumătatea lunii august, după ce încercările armatei de a devia mai multă apă către centrală folosind explozibili nu au dat rezultate.
Și centrala nucleară Paks din Ungaria, care produce aproximativ 40% din energia electrică a țării, a ajuns în pragul opririi din cauza deficitului de apă.
Agricultura
În agricultură, Padul, cel mai lung râu din Italia, este esențial pentru irigarea terenurilor agricole. Când debitul scade foarte mult, presiunea apei dulci care curge spre mare devine mai slabă, iar apa sărată din Marea Adriatică pătrunde mai ușor în amonte, ceea ce reprezintă o amenințare pentru culturi.
Transport
În unele zone ale Rinului, principala arteră economică a Europei de Vest, navele au fost obligate să transporte doar 20% din capacitatea normală de încărcătură, ceea ce a dus la creșterea costurilor de transport și la perturbarea lanțurilor de aprovizionare.
La Kaub, unul dintre cele mai importante puncte pentru navigația comercială pe Rin, nivelul apei (indicatorul măsurat pentru navigație) a coborât în această vară la aproximativ 24 de centimetri, iar la un moment dat, chiar sub 8 centimetri. Navele au putut circula în continuare, dar cu încărcături mult mai mici, ceea ce a făcut transporturile mai puțin rentabile.
Scăderea nivelului Dunării, al doilea cel mai lung fluviu din Europa, care traversează 10 țări, din Germania până la Marea Neagră, a perturbat şi navigația, pe lângă producția de energie, și a pus o presiune în plus asupra resurselor de apă din regiune.
Nivelul zilnic al Rinului la Kaub şi nivelul zilnic al Dunării la Cernavodă: Evoluţia în 2026 vs 2025
Deși în cea mai mare parte a Europei de Sud și de Vest iarna trecută a adus precipitaţii peste medie, din luna mai, valurile repetate și prelungite de căldură au uscat rapid solul.
Când pământul devine foarte uscat, o mare parte din primele ploi sunt absorbite de sol ca un burete, astfel că, în cele din urmă, o cantitate mai mică de apă ajunge imediat în râuri, ceea ce poate agrava problema.
Seceta care afectează mari regiuni ale Europei a alimentat în iulie incendii de vegetație devastatoare din Franța și Spania, iar deocamdată nu se întrevede o ameliorare.
Potrivit Comisiei Europene, prognozele arată că vremea caldă și uscată va continua cel mai probabil pe parcursul lunii august şi până în septembrie.