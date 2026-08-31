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Ionuţ Radu, MVP la Celta Vigo în ciuda înfrângerii cu Athletic Bilbao 

Portarul român Ionuţ Radu a avut o evoluţie foarte bună în tricoul celor de la Celta Vigo Portarul român Ionuţ Radu a avut o evoluţie foarte bună în tricoul celor de la Celta Vigo - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 31.08.2026, 14:33 | Modificat la 31.08.2026, 14:35

Ionuţ Radu, portarul echipei naţionale a României, a fost cel mai bun jucător al spaniolilor de la Celta Vigo în meciul pierdut de echipa lui, duminică seara, 0-2 cu Athletic Bilbao.

Disputa a contat pentru etapa a III-a din La Liga, iar Bilbao a rezolvat soarta meciului într-un interval de trei minute. Berenguer a deschis scorul pentru basci, în minutul 20, iar Robert Navarro a făcut 2-0, în minutul 22.

În ciuda golurilor încasate şi a faptului că echipa sa a pierdut, portarul român Ionuţ Radu, integralist la Celta Vigo, a fost desemnat cel mai bun jucător al echipei sale şi unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

Ionuţ Radu a avut mult de lucru în meciul de duminică seara, Athletic Bilbao încheind partida cu 7-2 la şuturi pe poartă.

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Celta Vigo are un singur punct din trei meciuri jucate şi ocupă locul 17 în La Liga, iar jurnaliştii spanioli sunt de părere că echipa va trece printr-un sezon extrem de complicat, în condiţiile în care trupa la care activează Ionuţ Radu mai are de jucat şi cel puţin opt meciuri în Europa League, iar programul infernal îi va complica viaţa antrenorului Claudio Giraldez.

Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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