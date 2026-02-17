Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Programul sportivilor români, marţi 17 februarie 

În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar sportivii români luptă pentru a obţine rezultate cât mai remarcabile.

Mihai Tentea şi George Iordache luptă pentru a aduce un rezultat istoric delegaţiei României la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - Profimedia

Ziua de marţi este una de mari emoţii pentru sportivii care ne reprezintă la Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Primii care intră în scenă sunt sportivii de la biatlon, proba de 4x7,5 km ştafetă. De la 15.30 concurează George Buta, George Colţea, Raul Flore şi Dmitrii Shamaev.

De la ora 19.45 intră în scenă Julia Sauter, reprezentanta României în proba feminină de patinaj artistic. Marţi se desfăşoară programul scurt al probei respective.

Main event-ul serii este dat de proba de bob două persoane. Echipajul României, alcătuit din Mihai Tentea şi George Iordache, ocupă un excelent loc 5, după două manşe, iar de la ora 20.00 vor concura în ultimele două manşe ale probei, cu speranţa obţinerii unui loc istoric. Vă reamintim că România a obţinut, de-a lungul timpului, o singură medalie la Jocurile Olimpice de iarnă. Se întâmpla la Grenoble, Franţa, în 1968, tot în proba de bob două persoane masculin. Atunci, Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe obţineau bronzul, fiind depăşiţi doar de Italia şi Germania de Vest.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰