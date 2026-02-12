Antena Meniu Search
Jocurile Olimpice de iarnă 2026, clasamentul pe medalii: Norvegia, SUA şi Italia domină competiţia 

Ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă este în plină desfăşurare, în Italia, dar deja s-au împărţit peste 100 dintre medaliile puse în joc.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 12:52
Norvegianul Johannes Høsflot Klæbo a câştigat două medalii de aur la Jocurile Olimpice de iarnă 2026

După circa o săptămână de la startul competiţiei, cifrele arată că delegaţiile Norvegiei, Statelor Unite ale Americii şi Italiei domină competiţia. Norvegia şi Italia şi-au adjudecat câte 13 dintre medaliile puse în joc până acum, iar delegaţia SUA a bifat 12 medalii.

Totuşi, delegaţia SUA ocupă locul 2 în clasamentul pe medalii, situându-se între Norvegia şi Italia, pentru că americanii au obţinut la fel de multe medalii de aur precum Italia, 4, dar au mai mult medalii de argint, şase, faţă de cele două ale italienilor.

Concret, până acum, Norvegia a obţinut şapte medalii de aur, două de argint şi patru de bronz, SUA au obţinut patru medalii de aur, şase medalii de argint şi două medalii de bronz, iar Italia a obţinut patru medalii de aur, două medalii de argint şi şapte medalii de bronz.

Până acum, au obţinut medalii delegaţiile din Norvegia, SUA, Italia, Elveţia, Germania, Franţa, Suedia, Austria, Japonia, Olanda, Cehia, Slovenia, Canada, China, Noua Zeelandă, Coreea de Sud, Letonia, Polonia, Bulgaria, Belgia şi Finlanda.

